Roma’daki tarihi bazilikada restore edilen melek Meloni’ye benzetildi

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan ve geçmişi 4. yüzyıla kadar uzanan San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda restorasyonu tamamlanan bir fresk, beklenmedik bir benzerlik iddiasıyla ülke gündemine oturdu. Freskte yer alan melek figürlerinden birinin yüz ifadesinin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye benzediği öne sürüldü.

Meloni’ye benzerlik sosyal medyada yayıldı

İtalyan basınında yer alan haberlerin ardından freskin fotoğrafları sosyal medya platformlarında hızla paylaşıldı. Melek figürünün yüz hatlarının Meloni’yi andırdığı yönündeki yorumlar kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, konu kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

Kilise cephesinden açıklama

Bazilikadan sorumlu piskopos Daniele Micheletti, freski bizzat incelediğini belirterek, belirli bir benzerliğin fark edildiğini ancak bunun nedeninin restorasyonu yapan kişiye sorulması gerektiğini söyledi. Micheletti, restorasyon sürecinde eserin aslına sadık kalınmasını istediğini ifade etti.

Roma Piskoposluğu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, freskteki değişimin kendilerini de şaşırttığını belirtti ve sanatçının müdahalesinden haberdar olunmadığını kaydetti. Açıklamada, restorasyon sürecine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Siyasi tepkiler yükseldi

Ana muhalefetteki Demokratik Parti, 5 Yıldız Hareketi ve Yeşil ve Sol İttifak, freskteki restorasyona tepki gösterdi. Üç parti de Kültür Bakanlığı’ndan konuyla ilgili inceleme yapılmasını ve kamuoyuna açıklama getirilmesini talep etti.

Meloni’den ironik paylaşım

Tartışmalar sürerken Başbakan Meloni, söz konusu freskin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum” ifadeleriyle konuya ironik bir yanıt verdi.

Restoratör iddiaları reddetti

Restorasyonun sorumlusu Bruno Valentinetti, melekteki yüzün Meloni’ye benzediği iddialarını kabul etmedi. Valentinetti, 25 yıl önceki çizim ve renkleri birebir uyguladığını, freskte herhangi bir değişiklik yapmadığını ve ortaya atılan yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu.

