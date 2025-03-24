Gerard Depardieu cinsel taciz suçlamasıyla hakim karşısında

Rol aldığı 200’den fazla yapımla dünya çapında ün kazanan Fransız aktör Gerard Depardieu, cinsel taciz suçlamasıyla ilk kez mahkemeye çıktı. 76 yaşındaki usta oyuncu, 2021 yılında Yönetmen Jean Becker’in “Les Volets Verts” (Yeşil Kepenkler) isimli filminin çekimleri sırasında 34 yaşındaki bir yönetmen yardımcısı ve 54 yaşındaki bir set tasarımcısına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyor.

Depardieu hakkında bugüne kadar 20’ye yakın kadın tarafından benzer iddialarda bulunulsa da bu dava, kendisinin ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşma olarak kayıtlara geçti. Paris’te görülen davada TSİ 15.30’da başlayan duruşmaya aktörün bizzat katılacağı, avukatı Jeremie Assous tarafından duyuruldu.

Sağlık nedeniyle ertelenmişti

Ekim 2024’te başlaması planlanan dava, Depardieu’nun sağlık durumundaki sorunlar nedeniyle ertelenmişti. Bugün başlayan duruşmada aktörün savunmasının alınması bekleniyor. Depardieu ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

Fransa’da büyük bir kamuoyu tepkisine yol açan davanın ilerleyen duruşmalarında, set çalışanlarının tanıklıklarının da dinlenmesi bekleniyor.

National Türk öneriyor: Filiz Akın vefat etti