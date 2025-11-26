Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni iddia

Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma yeni bir aşamaya taşındı. Günlerdir “kaza mı, cinayet mi?” tartışmalarına konu olan olayda, Güllü’nün torununa bakan Mukadder Çakır’ın oğlu Osman Yıldız’ın ortaya attığı iddialar dosyayı yeniden hareketlendirdi. Sabah’ın haberine göre, ailenin iç ilişkilerine yönelik ortaya çıkan ayrıntılar ve suçlamalar, hem soruşturmanın kapsamını genişletti hem de sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i hedef alan yeni başlıklar oluşturdu.

Güllü’nün kızı iddialara sert tepki gösterdi

Şüpheli ölüm sonrası hedef haline geldiğini belirten Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Tamamen iftira her şey. Ben kendimden eminim ve ben annemin kızıyım. Hala acımızı yaşayamadık, yakamızdan düşmüyorlar.” sözleriyle tepkisini dile getiren Gülter, gündeme gelen yorumların ileride çocuğuna yansıyacak olmasından da duyduğu endişeyi ifade etti.

Konuşmalarının devamında, “Zamanını bekliyorum, konuşacak çok fazla şeyim var. Kardeşim ve kızım için susuyorum. Güllü’nün kızı olan benim, hangi birine cevap verebilirim?” diyerek sürdürülen tartışmalara karşı sessizliğini koruduğunu belirtti.

“Annem için kiralık katil tutmadım”

Tuğyan Ülkem, kendisiyle ilgili yayılan iddialara detaylı şekilde yanıt vererek olayda herhangi bir rolü olmadığını savundu. Annesine yönelik şiddet iddialarını reddeden Gülter, “Ben kendimden eminim, benim ciğerim gitti. Tuğberk anneme şiddet uygulamadı.” ifadelerini kullandı.

Gündemde yer alan mesajlara ilişkin de açıklama yapan Gülter, Kervan’a gönderdiği sözlerin yanlış yorumlandığını belirtti:

“Kervan olay anında orada yok. Kervan ile biz bu olayla alakalı bir kelime bile konuşmadık. ‘Tutuklanacağız yeter artık sus’ mesajını o yüzden attım. Kervan’ı kullandığı kelimeleri o kadar farklı yere çekiyorlar ki, insanlar konuşmaları yanlış anlıyor.”

Gülter, kendisi hakkında “kiralık katil tuttu” iddiası ortaya atılmasına ilişkin ise, “Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir şey uzaktan gözüktüğü gibi değil.” açıklamasında bulundu.

“Cinayet işleme teklifinde bulundu”

Tartışmalar devam ederken, soruşturmayı derinden etkileyen yeni bir iddia ortaya çıktı. Güllü’nün torununa bakan Mukadder Çakır’ın oğlu Osman Yıldız, Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisine cinayet teklif ettiğini ileri sürdü.

Yıldız, iddiasını şu ifadelerle aktardı: “Tuğyan, olaydan bir ay önce bana 5-6 kez ‘Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken annemi bıçakla ya da silahla öldürebilirsin. Sana daire vereceğim, annenle birlikte yaşarsın’ şeklinde yönlendirmelerde bulundu.”

“Tek başına yapılmışsa dahi uyuşturucu etkisi altında olabilir”

Osman Yıldız, olay gecesinin tek bir kişi tarafından gerçekleştirilmesinin zor olduğunu iddia ederek, “Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir.” dedi. Savcılığa ayrıntılı ifade vereceğini de belirtti.

Savcılık harekete geçti

Sabah’ın haberine göre, Osman Yıldız’ın anlattıkları ihbar kabul edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar doğrultusunda süreci resmen başlattı. Yıldız ve annesi Mukadder Çakır’ın savcılıkta ifade vermeye başladığı aktarıldı.

