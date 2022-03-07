Maldivler PCR Testi Şartını da Kaldırdı

Maldivler, koronavirüs aşısını olmuş tüm turistler için PCR testi şartını resmen kaldırdı. Maldivler’e seyahat etmek için negatif PCR testi sonucuna artık gerek yok.

Dünyaca ünlü tropikal tatil ülkesi Maldivler, COVID ile ilgili giriş kısıtlamalarını gevşetmeye devam ediyor.

5 Mart’tan itibaren, tam aşılı yabancı yolcuların Maldivler’e vardıklarında PCR testinin negatif olması gerekmiyor.

Maldivler Göçmenlik Bürosu tarafından yayınlanan bir bildiriye göre, Maldivler’e gelen turistler uçuşlarından sonraki 48 saat içinde Gezgin Sağlık Beyanı formunu doldurmaları gerekiyor.

Özellikle Omicron varyantı, dünyada baskın COVID-19 varyantı olarak öne çıkarken hastalığın artık hafif seyretmesi özellikle turizm ülkelerinde kısıtlamaların gevşetilmesini sağlamaya devam ediyor.

Ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı olan Maldivler, Temmuz 2020’den başlayarak pandemi sırasında sınırlarını oldukça erken açmıştı.

Özel ada tatil köylerinin bolluğu ve rakipsiz, bozulmamış, tropikal ortamıyla Maldivler, pandemi önlemlerine rağmen çekiciliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Ayrıca ziyaretçileri konaklamaları süresince aşılamak için bir kampanya başlatarak, turistleri “ziyaret, aşı ve tatil” yapmaya davet etti. Anlaşmayı daha da güzelleştirmek için Maldivler, turistlerin ziyaret sayılarına ve kalış sürelerine göre puan kazandığı “Maldivler Sınır Milleri” adlı kendi sadakat programını başlatan dünyanın ilk destinasyonu oldu.