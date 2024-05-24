Barcelona resmen açıkladı: Xavi Hernandez dönemi sona erdi

Sevilla maçı Xavi Hernandez’in son maçı olacak

44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga’nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona’nın başında maça çıkacak.

Açıklamanın ardından Xavi, teknik direktör olarak son iki buçuk sezonda aldığı destek için sosyal medyadaki herkese kamuoyu önünde teşekkür etti.

Ayrıca şunları ekledi: “Teknik direktör olmanın ötesinde, ben bir Barça taraftarıyım ve kulübüm için her zaman en iyisini isterim. Pazar gününden itibaren tribünlerdeki bir oyuncu olacağım”.

Ayrılık kararı alınmıştı

Xavi ocak ayında yaptığı açıklamada sezon sonunda Barcelona’dan ayrılacağını açıklamış ancak geçtiğimiz ay kulüp başkanı Joan Laporta ile yaptığı görüşmenin ardından kararını değiştirmişti.

Daha sonra Laporta ve Xavi ortak bir basın toplantısı düzenlemiş, İspanyol teknik adamın gelecek sezon da takımın başında olacağı resmen duyurulmuştu.

Poucas pessoas amaram tanto esse clube que nem Don Xavi Hernández. Gracias por tanto, leyenda! 💙❤️ pic.twitter.com/lVo4f8jj1U — Canal Barça (@CanalBarcaBR) May 24, 2024

Barcelona kulübünün Sevilla maçından sonra sportif direktör Deco ve Spor Komisyonu üyesi Bojan Krkic’in tarafından yapılacak resmi bir açıklama ile eski Bayern Münih teknik direktörü Hansi Flick’in yeni teknik direktör olacağının açıklanması bekleniyor.

Barcelona, Xavi yönetiminde 141 maça çıktı. Barcelona bu karşılaşmalarda 2.06’lık puan ortalaması tutturdu.

2021/22 sezonunda Katalan ekibinde görevine başlayan Xavi, takımın başında çıktığı 141 maçta 2.06 puan ortalaması tutturmuştu.

İspanyol çalıştırıcı, Barcelona ile 1 LaLiga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası da kazanmıştı.

Xavi Hernandez Barcelona Efsanesi

Yaklaşık 17 yıl boyunca formasını giyindiği Barcelona’da 767 maça çıkan Xavi Hernandez 85 gol ve 185 asistlik performansa imza attı.

Toplam 131 kez de İspanya Milli Takım formasını giyen Xavi Hernández 12 gol ve 24 asist yapma başarısı gösterdi.

Joan Laporta Hansi Flick’in temsilcisi Pini Zahavi ile Mart ayında görüşmüşlerdi