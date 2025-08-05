Genelkurmay Başkanı emekli oldu

Genelkurmay Başkanı bizzat katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 12.10’da başlayan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı saat 14.40 itibarıyla sona erdi. Toplantıya; Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Genelkurmay Başkanı değişti

2,5 saat süren toplantıda Genelkurmay Başkanı Metin Gürak emekliliğe sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı.

SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun olmuş; 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamlamıştır. 1982-1991 yılları arasında, çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, 1993 yılında Kara Harp Akademisinden, 1997 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur. Kurmay subay olarak, 1993-2009 yılları arasında muhtelif kıta ve karargâh görevlerini icra etmeyi müteakip 2009 yılında tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesiyle; 2009-2011 yılları arasında 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığında mühimmat komutanlığı görevlerini yürütmüş ve 2013 yılında tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesiyle; 2013-2014 yıllarında Genelkurmay Mebs ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 yılları arasında ise 3’üncü ordu kurmay başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2016 yılında korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesiyle 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini icra etmiştir. 09 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Genel Kurmay 2. Başkanlığı görevini üstlenmiş; 2021 yılı Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneral rütbesine terfi etmiştir. Orgeneral Bayraktaroğlu; 03 Ağustos 2023 tarihinde onaylanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.