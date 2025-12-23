Ankara’da uçak düştü

Ankara’daki uçakla ilgili Ali Yerlikaya’dan açıklama

Ankara‘dan Kalkış Yapan İş Jetiyle İrtibat Kesildi: “Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da Bulunuyordu.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a (Tripoli) gitmek üzere havalanan ve kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındı ancak bu çağrının ardından uçakla yeniden temas sağlanamadı. Söz konusu uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu beş yolcu bulunuyor. Yetkililer olayla ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktarmaya devam edeceklerini belirtti.