Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de coştu
Fenerbahçe Beko zorlu maçı vermedi
EuroLeague’de son şampiyon Fenerbahçe Beko, Barcelona’yı 72-71 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 17-13 önde kapatırken devreye de 35-33 önde girdi.
Üçüncü periyodu da 53-52 önde tamamlayan Kanarya son saniyelerde 72-71 galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe Beko, 16 maçta 10. galibiyetini alırken Barcelona 17 karşılaşmada 6. yenilgisiyle sahadan ayrıldı.
72-71
FENERBAHÇE BEKO-BARCELONA
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ioannis Foufis (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
1. PERİYOT: 17-13
2. PERİYOT: 18-20 (35-33)
3. PERİYOT: 18-19 (53-52)
4. PERİYOT: 19-19
FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 16, Nicolo Melli 6, Talen Horton Tucker 16, Devon Hall 11, Khem Birch 6, Wade Baldwin 15, Bonzie Colson 2, Brandon Boston Jr., Metecan Birsen, Armando Bacot
BARCELONA: Tomas Satornasky, Kevin Punter 20, Jan Vesely 8, Myles Cale 4, Miles Norris 11, Joel Parra, Willy Hernangomez 4, Nicolas Laprovittola 2, Juan Ignaico Marcos 3, Dario Briuzela Arrieta 19