Kırmızı bültenle aranan üç isim Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu Kabine döneminde kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 500 suçlunun Türkiye’ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Yerlikaya, uluslararası operasyonlarla yakalanan R.R., T.B. ve Y.E.A.’nın Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan Türkiye’ye getirildiğini belirtti.

İade edilen üç isim

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük” dedi.

Yerlikaya, “İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya’da, ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma’ suçundan kırmızı bültenle aranan T.B. Karadağ’da, ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan aranan Y.E.A. ise Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı” ifadelerini kullandı.

‘Suçlular nerede olursa olsun yakalanacak’

Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.”

