Aybüke Pusat Hedef Gösterildi: Ali Aydın ve Özgür Özel’den Güçlü Destek

Aybüke Pusat, TRT’nin çevrim içi platformu Tabii’de yayımlanan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından desteklendi. Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle hükümete yakın çevreler tarafından hedef gösterilmişti.

Aybüke Pusat Destekleniyor

TRT’de yayımlanan Teşkilat dizisinin oyuncusu Pusat, sosyal medyada boykot çağrısı yaptığı için bazı kesimler tarafından hedef gösterildi. Pusat, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yapılan eleştirilere karşı sessiz kalırken, aldığı destekler büyüyor.

Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aybüke Pusat’a güçlü bir destek mesajı gönderdi. Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii’nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.”

Özgür Özel’den Aybüke Pusat’a Destek Mesajı

Pusat, TRT’nin çevrim içi platformu Tabii’de yayımlanan Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından desteklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke Pusat’a yapılan saldırılara karşı sessiz kalmadı. Yaptığı açıklamada Özgür Özel, Aybüke Pusat’ın yanında olduğunu net bir şekilde ifade etti. Aybüke Pusat doğrudan iktidara yakın gazeteci Cem Küçük tarafından hedef gösterilmişti.

Özgür Özel, açıklamasında şunları söyledi:

“Bundan sonra oynadığı dizilere rekor kırdıracağız.”

Aybüke Pusat, sosyal medya hesabından yaptığı boykot paylaşımı nedeniyle hükümete yakın çevreler tarafından hedef gösterilmişti.

Aybüke Pusat’a Destek Çığ Gibi Büyüyor

Aybüke Pusat, hem sanat camiasından hem de siyaset dünyasından aldığı desteklerle gündemde kalmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinde Aybüke Pusat’a destek mesajları çığ gibi büyüyor.

Senarist Ali Aydın ve CHP lideri Özgür Özel’in açıklamaları, Aybüke Pusat’ın yanında olduklarını belirten çok sayıda destek mesajını da beraberinde getirdi.

Aybüke Pusat Gündemde Kalıyor

Pusat, sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası başlayan tartışmaların ortasında yer alıyor. Ancak, aldığı destekler sayesinde sanat dünyasında ifade özgürlüğü ve demokratik haklar üzerine önemli bir tartışma başlatmış durumda.

Aybüke Pusat’a yönelik destek kampanyaları, özellikle sosyal medya üzerinde yoğun şekilde sürüyor.