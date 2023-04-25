Charlottenburg Sarayı: Berlin’in en güzel aşk simgesi

Berlin’in aşk simgelerinden Charlottenburg Sarayı bir Prusya kralı ile karısı arasında trajik bir şekilde erken biten büyük bir aşkın da tanıklığı. İşte Charlottenburg Sarayı hakkında bilgiler;

Berlin’in batısında, Spree Nehri’nin kıyısındaki geniş ve görkemli bir parkla çevrili, başkentin en büyük ve en güzel sarayı yatıyor. Prusya krallarının şanlı saltanatının bir kanıtı olan Charlottenburg Sarayı, her yıl metropolün batısına sayısız ziyaretçi çekiyor.

Muhteşem binanın bugün var olması, ne yazık ki çok erken trajik bir şekilde sona eren büyük bir aşk ilişkisi sayesinde. Ancak bugün bile yerin adı, bir hükümdar ile çok sevdiği karısı arasındaki büyük aşk hikayesini anımsatıyor.

Berlin’in resmi turizm sitesine göre Friedrich bir saray inşa etmeye başladığında yıl 1695’ti. Yer olarak, o zamanlar bugünün Berlin’inin hemen dışında olan küçük Lietze veya Lützow köyünü seçti.

Friedrich küçük bahçeyi ve zevk sarayını kendisi için değil, büyük aşkı Sophie Charlotte von Hannover için inşa ediyor. Ona derin sevgisinin görünür bir kanıtını vermek istiyor. Charlottenburg Sarayı’nın doğuş sebebi bu.

Kültürel seçkinlerin buluşma noktası

Dört yıl sonra, Charlottenburg Sarayı tamamlandı, ancak o zamanlar hala Lietzenburg Sarayı olarak adlandırılıyordu. 1701’de Frederick, kraliçesi Sophie Charlotte olmak üzere Prusya’nın ilk kralı olarak taç giydi.

Sonraki yıllarda sarayı art arda genişletti ve saray karakteristik kubbesine kavuştu.

Sophie Charlotte, sarayında geçirdiği zamanın tadını sonuna kadar çıkarıyor, filozof Leibniz ile parkta dolaşıyor ve bahçesinde cömert partiler veriyordu. Kültürel seçkinler için öyle bir mıknatıs haline geldi ki, kısa süre sonra “Charlotte’un ilham perileri sarayı” olarak anıldı.

Şairler, sanatçılar, müzisyenler ve filozoflar sarayda eksik olmazdı. Friedrich’in bile Charlottenburg Sarayı’nı ziyaret etmesine ancak Kraliçe onu önceden davet etmişse izin verilirdi.

Bu noktada, hiç kimse büyük aşkın yakında biteceğini hayal etmiyordu. Çünkü 1 Şubat 1705’te Sophie Charlotte henüz 36 yaşında öldü. Kocası o kadar şaşırır ki, sonsuzluk için bir anıt dikmeye karar verir. Böylece hem kalenin hem de ilgili yerleşim yerinin adını Charlottenburg olarak değiştirdi. İsim bu güne kadar kaldı.

Charlottenburg Sarayı: Yaklaşık 100 yıllık inşaat

1713’te Friedrich, sevgili karısının peşine düştü ve bu nedenle Charlottenburg Sarayı’nın inşaatı yaklaşık 30 yıl boyunca durma noktasına geldi. Halk arasında “Yaşlı Fritz” olarak bilinen Büyük Frederick, büyükannesinin anıtını 1740’tan itibaren daha da genişletti. Ancak, Potsdam’da başka bir efsanevi Prusya konutu inşa etmeyi tercih ederek oraya asla yerleşmedi: Sanssouci Sarayı.

1791’de, inşaatın başlamasından yaklaşık 100 yıl sonra, Berlin’in muhteşem binasındaki çalışmalar nihayet bir mahkeme tiyatrosunun inşasıyla tamamlandı.

Neredeyse bir yüzyıl boyunca, Prusya soyluları Charlottenburg Sarayı’nı kullanmış ve değiştirmiştir, bu nedenle bugün Barok, Rokoko ve Klasisizm dönemlerinden stilistik unsurlara sahiptir.

1888’de yerin hükümdarlık koltuğu olarak tarihi sona erdi ve kale ve devasa parkı ilk kez halka açıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında askeri hastane ve mobilya mağazası olarak hizmet verdi.

Kasaba, en karanlık saatini Kasım 1943’te Müttefik hava bombalarının onu ciddi şekilde yok ettiği zaman yaşadı.

Birinci Dünya Savaşında Kubbesi Çöktü

O sırada Charlottenburg Sarayı’nın kubbesi çöktü ve binanın büyük bir kısmı yandı. Bina, uzun yıllar süren tadilattan sonra ancak 1957’de yeniden ziyaretçilere açılabildi. O zamanlar ve yine 2001’de, şu anda City West’in en güzel ve popüler yerel rekreasyon alanlarından biri olan bahçe de yenilenmiştir.

Sarayda Prusya kralları zamanından kalma çok sayıda eşya sergileniyor. Kraliyet Hazinesi’nin bazı bölümleri, porselen tabaklar, aynı zamanda II. Friedrich’in tütün tabakası koleksiyonu gibi birçok obje var.

Bugün Charlottenburg Sarayı’nı yöneten Prusya Saraylar ve Bahçeler Vakfı’na göre , biletler şu anda 12 avrodan, indirimler 8 avrodan başlıyor.

1 Nisan’dan 31 Ekim’e kadar olan yaz sezonunda saray, 10:00 – 17:30 saatleri arasında ziyarete açık. Klasik müzik konserleri gibi etkinlikler, ana binanın yanı sıra saraya bağlı eski batı kanadı olan limonlukta düzenli olarak gerçekleştirilmekte.

Park, her gün sabah 8’den akşam karanlığına kadar konuklara açıktır. Kalenin renkli video projeksiyonlarıyla aydınlatıldığı Işık Festivali her yıl düzenlenir.

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