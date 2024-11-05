Sanat

Müzisyen İrfan Alış hayatını kaybetti

Peyk grubunun solisti İrfan Alış geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. İrfan Alış henüz 53 yaşındaydı.

NationalTurk05/11/2024
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İrfan Alış
İrfan Alış
Seyşeller

Alternatif rock grubu Peyk’in vokalisti İrfan Alış, geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki İrfan Alış’ın ölüm haberi müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

Bağımsız müzik denilince akla gelen ilk gruplardan Peyk’in kurucu üyesi, solisti müzisyen İrfan Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Peyk grubunun sosyal medya hesabından “İrfanımızı bu sabah kaybettik” notu paylaşıldı.

Alış’ın 2 gün önce İzmir’de beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Alış’ın cenazesinin İstanbul’a getirildiği ve burada defnedileceği öğrenildi.

İrfan Alış, 1 Kasım’da X hesabından yaptığı paylaşımda yeni konser projesinden bahsetmiş ve “Konser yapmak mesele değil, değişik konser yapmak lazım..Tık Fakiri şarkılar konseri diye birşey buldu Ertan..Peyk in barlarda çalmadığı çalamadığı şarkıları akustik olarak salonlarda çalmak niyetindeyiz..özel bir salonda…Kim gelir?” diye sormuştu.

Alış’ın genç yaşta hayatını kaybetmesi hayranları ve müzik camiasında şok etkisi yarattı.

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NationalTurk05/11/2024
100 1 dakika okuma süresi
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