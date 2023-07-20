Maldivler Turu Avrupa Yazında Neden Daha Ucuz? Yaz Fırsatı
Turkuaz suların ve bembeyaz kumsalların üzerinde parlak mavi gökyüzü... Fotoğraflarda gördüğünüz müthiş Maldivler turu için Avrupa yazında daha ucuz fiyatlar var. Peki bunun sebebi ne?
Sezon dışında Hint Okyanusu’ndaki atollere sık sık yağmur yağar. Yine de bu aylar adalarda tatil yapmak için mükemmeldir. Maldivler turu, Avrupa’nın yaz mevsimini yaşadığı dönemde daha ucuz fiyatlar sunuyor.
Maldivler ile ilgili her seyahat broşüründe her zaman güzel hava fotoğrafları görürsünüz. Ancak Hint Okyanusu’ndaki 26 atol üzerinde güneş her gün parlamaz.
Mayıs’tan Ekim’e kadar olan düşük sezonda, yani sözde yağmur ve muson mevsiminde, ayda 12 gün yağmur yağabilir. Ancak bu yağmurlar muhteşem deniz tatilinizi etkilemez.
Avrupa yazının ve sonbaharın başlarının olduğu bu aylar, Maldivler tatili için mükemmel bir seyahat zamanı.
Bu mevsimde takımadalardaki 170 tatil beldesinde ve 850 otel ve misafirhanede konaklamanın maliyeti, kasım ayından nisan ayına kadar olan yoğun sezona göre önemli ölçüde daha ucuz.
Maldivler turu için göz atılan otellerde söz konusu düşük dönemde fiyatlar yoğun sezona göre yüzde 30’a kadar düşüş kaydediliyor.
Maldivler Turu Yıl Boyunca Devam Ediyor
Maldivleri ziyaret etmek için en iyi zaman Kasım’dan Nisan’a kadardır. Ancak bu dönem aynı zamanda yılın en işlek zamanı ve bu nedenle, tatil köylerindeki oda fiyatları yükselmektedir.
Fakat unutmamalısınız ki her tatil köyü bir ada üzerine kurulu olduğu için otellerin kapasitesi bellidir ve büyük kalabalıklarla karşılaşmayacaksınız. Otelinizde en yüksek sezonda bile sakin bir tatil yapacaksınız.
Mayıs-Ekim arası yağışlı mevsimdir. Turizm devam eder çünkü yağışlar tatilinizi engelleyecek düzeyde değildir. Bu dönemde otel fiyatları daha uygun olur. Bu dönem aynı zamanda sörfçüler için de en ideal dönemdir.
Bunlara ek olarak söz konusu dönemde otellerin doluluk oranları yüzde 50 ila 70’e kadar düştüğü için daha sakin bir ortamla karşılaşacaksınız.
Maldivler’in En Yoğun Dönemi Şubat
Maldivler Turizm Bakanlığı’nın son karşılaştırmalı rakamlarına göre, en yoğun ay olan Şubat 2023’te toplam 177 bin 915 tatilci sayılırken, Haziran’da sadece 120 bin 363 tatilci vardı.
Çok daha ucuz oda fiyatları ve düşük doluluk oranının yanı sıra, sezon dışında Maldivler’in en büyük avantajı şnorkelli yüzme deneyimidir.
Maldivler Turu İçin Daha Ucuz Uçak
Avrupa yaz sezonunda yanı Maldivler’in düşük sezonunda uçak seferleri azalırken fiyatları da düşüş gösteriyor.
Türk Hava Yolları, Emirates, Condor gibi aktarmasız giden hava yolları yaz döneminde Maldivler uçuşlarını azaltıyor.
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