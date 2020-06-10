İspanya Koronavirüs Krizini Atlatıyor: 2 Gündür Ölüm Yok

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan raporlara göre son 2 gündür ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm yaşanmadı. İspanya koronavirüs salgınında toplam 27 bin 136 vatandaşını yitirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili verileri güncelleyen İspanya haftalık ölü sayısını 50 olarak bildirdi. Son 1 haftada en fazla ölümün başkent Madrid’de yaşandığı, şehirde toplam 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son 24 saatte 84 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 241 bin 966’ya yükseldiği bilgisi verildi. İspanya koronavirüs verilerine göre dün ise yeni vaka sayısı 48 olarak kayıtlara geçti.

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İspanya’da Kovid-19 verilerinde Sağlık Bakanlığı ile özerk hükümetin açıkladığı rakamlar arasında uyuşmazlık da devam etti. Bakanlık yeni ölüm yaşanmadığını raporlarken Katalonya özerk hükümeti ise son 24 saatte 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

Diğer yandan sol koalisyon hükümeti bugün yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, ay sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülen kademeli normalleşme süreci sonrasında başlayacak yeni normallikte uyulması gereken bazı kararlar aldı. Olağanüstü halin bitiminden bir gün sonra (22 Haziran) yürürlüğe girmesi beklenen yeni normallik adlı kanun hükmündeki kararname kapsamında, Kovid-19 aşısı bulunana kadar işte ve sokakta en az 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması ve maske takma zorunluluğunun devam edeceği bildirildi.

Maske kuralına uymayana 100 euroya kadar para cezası verilmesi öngörülen kararnamenin meclis tarafından onaylanması gerekiyor.