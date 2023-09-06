Venedik Giriş Ücreti Almaya Başlıyor

Venedik günübirlik ziyaretçiler için ücret sistemini test etmek istiyor. Venedik giriş ücreti 5 Euro olarak belirlendi.

Venedik dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri. Yoğun zamanlarda, günübirlik gelenleri saymazsak, her gün 100 bin turist şehirde konaklıyor.

Girişi sınırlamak için şimdi bir ücret sistemi test edilecek.

Venedik, dünya mirası kentteki ziyaretçi sayısını sınırlamak amacıyla gelecek yıldan itibaren günübirlik turistlere yönelik bir ücret sistemini denemek istiyor.

Konsey kurulu, 2024 ilkbahar ve yaz aylarında tatillere ve hafta sonlarına kadar uzatılması beklenen 30 günlük bir deneme süresini onayladı.

Venedik Giriş Ücreti: Konaklayanlar Muaf Olacak

Açıklamada, kentte yaşayanlar, işe gidip gelenler, öğrenciler ve 14 yaşın altındaki çocukların yanı sıra şehirde gece konaklayan turistlerin Venedik giriş ücreti sisteminden muaf olduğu belirtildi.

Şehir yönetimi, günübirlik gezicilerden tarihi merkeze giriş için beş avro ücret alınacağını duyurdu.

Amaç, “İtalya’nın lagün kentindeki turizmi belirli zamanlarda durdurmak” ve böylece Venedik’in “kırılganlığının ve benzersizliğinin” hakkını vermek. Ancak bu, şehrin “kapanacağı” anlamına gelmiyor.

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Venedik her zaman herkese açık olacaktır” dedi.

Birçok ayrıntı hala belirsiz

Tartışmalı projenin belediye meclisi tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak pek çok ayrıntı hâlâ belirsizliğini koruyor; örneğin her gün kaç biletin satışa sunulması gerektiği gibi.

5. yüzyılda kurulan ada şehri, mimari hazineler ve sanat eserleriyle dolu, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri.

Yoğun zamanlarda her gün 100 bin turist burada kalıyor. Ayrıca onbinlerce günübirlik ziyaretçi var.

UNESCO, şehri tehdit altındaki Dünya Mirası Alanı olarak sınıflandırmak istiyor.

Turizmden sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini, yeni ücret sistemiyle Venedik’in “küresel düzeyde öncü” haline geldiğini söyledi.

Venturini’ye göre konu para kazanmak değil, “Venedik’te yaşayan, okuyan veya çalışan kişiler ile şehri ziyaret edenlerin hakları arasında yeni bir denge bulmak.”

1987 yılında UNESCO, Venedik ve ilişkili lagünleri Dünya Mirası Alanı ilan etti.

Ancak Temmuz ayının sonunda BM örgütü, şehrin tehdit altındaki Dünya Mirası Alanı olarak sınıflandırılmasını önerdi.

UNESCO tavsiyesini haklı çıkararak, İtalya’daki yetkililerin onu korumak için daha fazla çaba göstermemesi durumunda lagün kentinin “geri dönüşü olmayan” hasara maruz kalabileceğini söyledi.

Eylül ortasında, Üye Devletlerin Dünya Mirası Konseyi sınıflandırmayı oylayacak.

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