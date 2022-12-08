Avusturya’daki kayak merkezleri, muhteşem karla kaplı zirvelerle çevrili küçük Alp köylerini birbirine bağlayan patika ve teleferik ağlarıyla eski dünyanın cazibesini yayıyor. / En İyi Avusturya Kayak Merkezleri: Top 10

Bu şirin köylerin çoğunda, deneyim seviyeniz ne olursa olsun, bir koşuyu tekrarlamadan tüm gün kayak yapabilirsiniz. Avusturya arazisi, dünyanın en dik pistlerinden bazılarından hafif yokuşlara ve öğrenciler ve gençler için mükemmel olan parkurlara kadar uzanır. Bu çeşitlilik nedeniyle Avusturya kayak merkezleri, aile kayak tatilleri için de bir favoridir.

Son birkaç yılda fiyatlar biraz yükselmiş olsa da, Avusturya’nın uluslararası kayakçılar arasındaki popülaritesi sürekli artıyor. Tatil paketleri, teleferik geçişleri, konaklama, yemek ve kayak okulları burada hâlâ Fransız veya İsviçre Alpleri’ndekinden daha ucuzdur.

Avusturya’da kayak yapmak kışla da sınırlı değildir – buzullar yıl boyunca kar sağlar ve çoğu kayak merkezi Innsbruck, Salzburg veya Münih uluslararası havaalanlarından arabayla sadece bir saatlik mesafededir.

En iyi Avusturya kayak merkezleri listemizle bir sonraki kış tatiliniz için ziyaret edilecek en iyi yeri bulun.

1. St. Anton am Arlberg

Avusturya’nın Arlberg kayak merkezlerinden en bilineni olan St. Anton, Alpler’deki en zorlu pistlerden bazılarıyla ciddi kayakçılar için Avrupa’nın ve Dünyanın en iyi tatil beldelerinden biri durumunda. 1901’de burada başlayan Alpler’deki ilk kayak kulübünün yeri olarak kayak tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eğer uzman bir kayakçıysanız, burası tam size göre. Yeni başlayanlar için uygun bir yer olmasa da, güçlü orta seviyedekiler 280 kilometrelik arazide bol bol kayak yapabilirler.

2.800 metre yüksekliğe ulaşan St. Anton, ileri düzey kayakçılar için pist dışı fırsatları ile de tanınır. Arlberg’deki en uzun yokuş aşağı pist, uygun bir şekilde “Beyaz Heyecan” olarak adlandırılan St. Anton’dadır.

Grubenalpbahn, taşıma kapasitesini saatte 2.400’e çıkaran, koltuk ısıtmalı ve balon kubbeli, altı kişilik, yüksek hızlı, ayrılabilir bir telesiyejdir. Telesiyej, araç trafiğine kapalı bir dizi mağaza, kafe, han ve otelden oluşan köyün hemen yanından kalkıyor.

Vail Resorts’un EPIC Pass sisteminin bir üyesi olan St. Anton’un bir avantajı daha var: oraya trenle ulaşabilirsiniz.

2. Kitzbühel / Avusturya Kayak Merkezleri

St. Anton, uzman kayakçılar için Avusturya’nın en iyi beldesi olsa da, Kitzbühel diğer herkes için en iyi seçimdir. Salzburg ile Innsbruck arasındaki Alplerde yer alan romantik Kitzbühel kasabası, tartışmasız Avusturya’nın en güzel şehirlerinden biridir ve İsviçre’nin lüks tatil beldelerinin ihtişamına en yakın olanıdır.

Lüks otelleri, şık butikleri ve kaliteli restoranlarının yanı sıra Kitzbühel bir kayakçının hayalidir ve geleneksel kasabası, kayak yapmayan aile üyeleri için de aynı derecede çekicidir.

Uzman kayakçılar , dünyanın en zorlu yokuş aşağı parkurlarından biri olarak kabul edilen Streif’e de yönelirler.

Ancak 170 kilometrelik kayak yapılabilir pistler ve yamaçlar, tüm beceri düzeyleri için pek çok şeyin yanı sıra, içecekler ve atıştırmalıklar için mola verebileceğiniz, üzerlerine dağılmış sevimli küçük dağ kulübelerinin ek cazibesine sahip.

Kayak üç alanda yapılır: Kitzbüheler Horn; çok daha büyük olan Hahnenkamm; ve ücretsiz küçük bir alan olan Bichlalm. Ayrıca kısa bir otobüs yolculuğu Kitzbühel’i SkiWelt’e bağlayarak 90 teleferiğin hizmet verdiği 280 kilometrelik parkur ekler. Her ikisi de dokuz bölgeli Kitzbühel Alps AllStarCard’a dahildir.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Kitzbühel’in telesiyejleri son teknolojidir. Kitzbühel lüks otellerle dolup taşmasına rağmen, aynı zamanda kısıtlı bütçeyle seyahat edenler için çok sayıda aile tarafından işletilen küçük hanlara da sahiptir.

3. Lech-Zürs am Arlberg

Yeni Flexenbahn teleferiğiyle yakındaki St. Anton’a bağlanan Lech köyü, üst düzey konaklama tesisleri ve uzak konumuyla geliştirilmiş ayrıcalık havasıyla kraliyet ailesi ve ünlüler için favori bir kaçamak yeri. Bununla birlikte, Lech ayrıca, geniş arazi yelpazesiyle birleştiğinde, onu aileler için de cana yakın bir seçim haline getiren bir dizi bütçe dostu pansiyona sahip.

Zürs, Avusturya’nın en seçkin kayak merkezi olarak kabul edilir, St. Moritz veya Courchevel gibi yerlerden daha küçük, daha sessiz bir alternatif. Dağlık arazinin çeşitliliği pist dışını seven kayakçıları cezbediyor.

4. Mayrhofen / Avusturya Kayak Merkezleri

Mayrhofen’i olağanüstü arazi parkları ve yüksek yamaçlardaki geniş açık kar alanları nedeniyle snowboardcular seviyor. Ancak burada her seviyedeki kayakçı için çok şey var.

Deneyimli kayakçılar, uluslararası kayakçıların yarışmalar için antrenman yaptıkları Unterberg’deki üç dereceli dev slalom parkurlarında kendilerini geliştirebilir.

Alan çapındaki Zillertaler Superskipass, tüm vadide 177 asansörün hizmet verdiği 489 kilometrelik pistleri kapsıyor. Avusturya’nın en dik kayak pistlerinden biri olan Harakiri’nin eğimi yüzde 78’dir.

5. Sölden

Yüksek rakımlı ve iki buzulla bağlantılı olan Sölden, 3.250 metre yüksekliğe ulaşan buzullarda neredeyse yıl boyunca kayak yapmanın çekiciliği ile Avusturya’nın en güvenilir karını sunuyor. Küresel ısınma bunu daha az kesin kılsa da Eylül’den Haziran’a kadar burada kayakçı bulmak alışılmadık bir durum değil.

Innsbruck’tan sadece bir saatlik sürüş mesafesindeki Sölden 2015’te James Bond filmi Spectre için kullanılana kadar uluslararası kayakçılar tarafından pek ilgi görmüyordu.

6. Ischgl ve Silvretta Arena

Ischgl, yüksek irtifa ve kuzeye bakan yamaçların sayısıyla ilgi gören bir kayak merkezi. Silvretta pistleri, orta seviyedeki kayakçılar için mükemmeldir ve onlara genellikle uzmanlara mahsus bir heyecan olan İsviçre’ye sınır ötesi kayak yapma şansı sunar.

Uzmanlar için zorlu parkurlar ve pist dışı kayak noktaları çokça var.

Avrupa’nın en canlı kayak sonrası sahnesine sahip olmasıyla tanınan Ischgl birçok etkinlik fırsatı sunuyor.

<4>7. Söll ve SkiWelt / Avusturya Kayak Merkezleri

Avusturya kayak merkezleri arasında en büyük ikinci kayak alanı ve bir düzine SkiWelt köyünün ana tatil yeri olan Söll, Avusturya Alpleri’ndeki en iyi yerlerden biri. Kayakçılara 90 teleferiğin hizmet verdiği 280 kilometrelik pist sağlamasına rağmen, büyüleyici Tirol köyü bütçeye uygun konaklama ve yemek seçenekleriyle doludur.

Arazi, büyük ölçüde orta düzey kayakçılara yöneliktir.

SkiWelt, Kitzbühel’e Westendorf ve Kirchberg üzerinden bağlanarak 170 kilometre ve 54 asansör daha ekliyor, ancak bunlar ayrı bir teleferik geçişi gerektiriyor. Bölge, birçok Alp tatil beldesinden daha düşük bir rakımda olmasına rağmen, yamaçların yaklaşık yüzde 80’i karla kaplıdır.

8. Zell am See

Yükselen karla kaplı zirvelerin çevrelediği gölün muhteşem manzarası o kadar güzeldir ki, Zell am See’deki kayakçılar kar üzerinde konsantre olmakta zorlanabilirler. Ancak, en azından Kaprun’un yukarısındaki Kitzsteinhorn buzulunda, aynı kayak kartıyla erişilebilen bol miktarda pist olacağından endişelenmelerine gerek yok.

Ski ALPİN Kartı, 121 teleferik ve teleferikle erişilen buzul kayak alanı da dahil olmak üzere 408 kilometrelik bakımlı pist ve yamaçlarda kayak yapmayı kapsar. 2022-2023 sezonu için yeni olan, altı kişilik Sonnkogelbahn yüksek hızlı, ayrılabilir telesiyeji, balon kubbelere ve koltuk ısıtmasına sahiptir.

9. Saalbach-Hinterglemm

Salzburg yakınlarındaki Saalbach ve Hinterglemm köyleri, yakınlardaki Leogang ve Fieberbrunn tatil beldeleriyle birleşerek Avusturya’nın en kapsamlı bağlantılı yol ağını, bazı en modern ve sofistike asansör sistemleriyle birlikte oluşturur. Nispeten düşük rakıma (sırasıyla 1.003 metre ve 1.060 metre) rağmen, beldenin iyi kar geçmişi onu Avusturya’nın en popüler tatil yerlerinden biri haline getirdi.

SkiCircus adı verilen birleşik arazi, 62 teleferiğin hizmet verdiği toplam 200 kilometreden fazla kayak pistinden oluşan bir dağ halkası oluşturur.

Saatte 3.700 kayakçıyı taşıyabilen, balon örtülü sekiz kişilik detachable telesiyej olan yeni Asitzkogelbahn I ile bu yıl yamaçlara ulaşmak daha da hızlı.

Bölge özellikle aileler ve yeni başlayan ve orta seviyedeki kayakçılar için iyidir.

10. Alpbach

Avusturya’nın en güzel köyü olarak görülen Alpbach, Wiedersbergerhorn’un karla kaplı yamaçlarına ve zirvesine 15 dakika mesafede. Buradan manzara tüm Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau kayak alanını kapsıyor.

Yeni başlayan kayakçılar, Skiweg bölgesindeki geniş açık pistleri sevecekler. Reith’te pistler bazı gecelerde ışıklandırılır.

Kartpostal gibi güzel görünümüne ve iyi arazi çeşitliliğine rağmen Alpbach, Avusturya’nın en bütçe dostu kayak merkezlerinden biridir.

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