İnternet Kafeler ve Oyun Salonları Açılıyor: İşte Kurallar

İçişleri Bakanlığı, valiliklere internet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri başlıklı bir genelge gönderdi. 17 Mart’ta kapatılan internet kafeler açılıyor. Söz konusu işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren yeniden faaliyet gösterebilecek.

İnternet kafelerin açılışı ile ilgili belirlenen kurallar Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirildi. Mevcut hüküm ve yönetmeliklere ek olarak yeni yayınlanan genelgedeki tedbirlerin alınması şartıyla internet kafeler açılıyor.

İnternet Kafeler Açılıyor: Kurallar Neler?

İşletmeler genelgede yer alan tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü. İnternet kafelerin müşteri kapasitesi sosyal mesafe kuralına göre belirlenecek ve kapasite bilgisi kafelerin girişine görülür bir şekilde asılacak. Kapasitenin dolması halinde içeriye yeni müşteri alınmayacak. Çalışan ve müşteriler dahil edilerek yapılacak hesaplamaya göre bir kişi başına en az 4 metrekare alan ayrılacak. Kişiler, masalar ve üniteler arasında en az bir metre mesafe olacak, bunlar işaretlerle belirtilecek. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak. Masa ve üniteler arasında ahşap kenarlık, cam bölme, şeffaf branda gibi temas azaltıcı objeler olacak.

Hem çalışanların hem müşterilerin içeride bulundukları süre boyunca maske takması zorunlu.

Bu iş yerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbir alınacak. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb) konulacak.

Gazete, dergi gibi yayınların ortak kullanımı yasak.

Nakit ödemeden kaçınılması gerekecek ve temassız ödeme istenecek. Pos gibi cihazlar kullanıldıktan sonra mutlaka dezenfekte edilecek.

Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinecek.

Çay, kahve gibi içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzeme kullanmak şart. Servis sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yapılacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, bakanlığın 30 Mayıs 2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgesi hükümleri ve Kovid-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecek.

İnternet Kafeler Açılıyor / Personele Yönelik Önlemler

Personel koronavirüs salgını konusunda bilgilendirilecek. Personelin her gün giriş çıkışlarda ateşleri ölçülecek. Günlük kayıt altına alınacak bilgiler en az 14 gün saklanacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek. Kovid-19 tanısı alan ve temaslısı personel, il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecek.

Tüm personel maske takacak.

İş kıyafetleri günlük değiştirilecek, personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanıp gerekli uyarılar yapılacak. Bu iş yerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacak.

İnternet Kafeler Açılıyor / Müşterilere yönelik önlemler

Tüm müşteriler girişte yazan kurallara uymak zorunda. Müşterilerin girişte ateşleri ölçülecek. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Kovid-19 semptomları gösteren kişiler mekanlara alınmayacak. En az 1 metre mesafe kuralına uyulacak. Maske usulüne uygun şekilde takılacak. İşletmeciler yeterli miktarda maske bulundurmak zorunda. Maskesi olmayan müşterilere girişte maske dağıtılacak.

İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılacak.

Temizlik ve hijyen

İşletmelerde her gün düzenli olarak temizlik yapılacak. Sürekli kullanılan malzeme, alan ve yüzeyler daha sık temizlenecek. Toz çıkaran fırça ile temizlik yapılmayacak. Nemli silme-paspaslama tercih edilecek. Klavye, mouse, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık temas edilen yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılacak. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacak.

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Tekrar kullanılmak istenen temizlik bezleri en az 60 derecede yıkanacak. El yıkama kurallarıyla ilgili bilgilendirici yazılar tuvaletlere asılacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı şart olacak. El kurutma cihazı kullanılmayacak. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacak.

Temizlik yapan personel mutlaka eldiven de kullanacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak.

Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “Kovid-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilecek.

İşletmeciler mekanları sık sık havalandıracak.

Diğer hususlar ise şöyle;