Uğur Dündar, Sözcü’den ayrıldı

Uğur Dündar, 2012’den bu yana Sözcü’deydi

Sözcü Yayın Grubu’nda yaşanan yönetim değişikliği sonrası Gazeteci Uğur Dündar hakkında ‘istifa etti’ iddiaları ortaya atıldı. Dündar’ın bir “veda yazısı” kaleme alacağını belirtildi.

Yazı, bugünkü Sözcü Gazetesi‘nde yayımlandı. Uğur Dündar, 2012 yılından bu yana yazı yazdığı Sözcü Gazetesi’ne veda ettiğini açıkladı.

Uğur Dündar’ın ‘Veda’ başlıklı yazısı şöyle:

Veda…

SÖZCÜ Gazetesi’nde 2012 yılında yazmaya başladım. Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar SÖZCÜ TV yoktu.)

Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı. Sonra da TV programlarım ekrana geldi. Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editoryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay’a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gazete, televizyon ve internet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de…

Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, SÖZCÜ’den ayrıldıktan sonra da söylemektir.

Evet, yolun sonuna geldik. Bana hiç kimse “git” demedi ama ben bugün SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’den ayrılıyorum.

Zor zamanlarımda hep yanımda olan siz değerli dostlarımın desteğine sonsuz teşekkürlerle…

Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.

Uğur Dündar.

Uğur Dündar, kendisinin Sezgin Baran Korkmaz’dan maddi destek aldığını öne süren Yılmaz Özdil ile dostluğunu bitirmiş, Tele 1 ekranlarında, “Karşıma çıkarsan çok fena yaparım” “Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki 2-3 insandan birisin. Cenazeme gelmesin, sen artık değersiz Yılmaz’sın” ifadelerini kullanmıştı.