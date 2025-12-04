Berke Özer, Lille’de parlıyor

Berke Özer fiyatını katladı
Fransa Ligi’nde Berke Özer fırtınası yaşanıyor. 25 yaşındaki file bekçisi, sezon başında Eyüpspor’dan transfer olduğu Lille’de kalesinde devleşiyor.
Berke Özer, Lille’in son olarak Fransa Ligi’nde Le Havre deplasmanında 1-0 kazandığı karşılaşmada maçın oyuncusu seçildi.
Berke Özer, bu sezon Fransa’da 14 maçın 12’sinde forma giyerken kulübü Lille, son 7 karşılaşmanın 5’ini kazanarak ligde dördüncü sıraya kadar tırmandı.
Sezon başında Eyüpspor’dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille takımına transfer olan başarılı file bekçisinin değeri kısa sürede 8 milyon Euro’ya yükseldi.
Berke Özer, 12 Ekim 2025’te Bulgaristan maçının kadrosuna alınmamasının ardından Türk Milli Takımı kampını terk etmişti.