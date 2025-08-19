Trump: Putin anlaşma yapmak istemeyebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Trump, Zelenski ile Putin’in “karar vermesi gereken kişiler” olduğunu vurgularken, önümüzdeki haftalarda Putin’in tavrının netleşeceğini kaydetti.

Trump: Zelenski biraz esneklik göstermeli

Trump, Zelenski ve Putin’in ülkeleri için önemli adımlar attığını belirtti. Ancak Ukrayna’nın savaşı sona erdirmek için bazı konularda esneklik göstermesi gerektiğini ifade etti. Trump, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız. Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” dedi.

Ukrayna için güvenlik garantileri

Trump, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya güvenlik garantisi sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi. Fransa, Almanya ve İngiltere’nin bu kapsamda asker göndermeyi gündeme getirdiğini aktaran Trump, Kiev’in NATO’ya katılmayacağını da belirterek, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

“Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey”

ABD Başkanı, Avrupa liderlerinin önünde Putin’i aramadığını söyleyerek, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” dedi. Trump ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya için tarihsel olarak kabul edilemez olduğunu vurguladı: “Bu durum Putin’den çok öncesine dayanıyor, Sovyetler dönemine kadar gidiyor.”