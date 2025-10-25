Rusya’nın Kiev’e füze saldırısı: 2 ölü, 13 yaralı

Rusya ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Ukrayna Devlet Acil Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Füzenin isabet ettiği bölgede yangın çıktı, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Kurtarma ekiplerinin yangın söndürme ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı: Gördüğümüz tek şey saf terör

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Tymur Tkachenko, saldırının tamamen sivilleri hedef aldığını vurguladı:

“Burada mühimmat yok, askeri üretim yok. Rus teröristler sivil altyapımızı balistik füzelerle vuruyor. Gördüğümüz tek şey saf terör.”

Tkachenko, Rus ordusunun savaşın başından bu yana benzer saldırılarla Ukrayna halkını korkutmaya çalıştığını, ancak direnişin süreceğini söyledi.

Zelenskiy: Hiçbir ülke bu kötülük karşısında yalnız kalmamalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında hava savunma desteğine vurgu yaptı:

“Tam da bu tür saldırılar nedeniyle Patriot sistemlerine özel önem veriyoruz. Ortaklarımızın son günlerde konuştuğumuz adımları hayata geçirmesi kritik. Hiçbir ülke bu kötülük karşısında yalnız kalmamalı. ABD, Avrupa ve G7 ülkeleri, bu saldırıların artık can güvenliğini tehdit etmemesini sağlayabilir.”

Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarına karşı güçlü ülkelerin ortak tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

