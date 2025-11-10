Eyüpspor Başkanı tutuklandı

Eyüpspor Başkanı ve 3 hakem tutuklandı

Futbolda Bahis Soruşturması Kapsamında aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklandı.

Hakemlerden Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat hakkında da tutuklama kararı verildi. 11. Sulh Ceza Hakimliği’nde işlemleri tamamlanan Yasin Şen, Şenol Bektaş, Sabri Emin Tekin, Miraç Yıldırım, Cihat Buyurkan, Mustafa Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahis soruşturması kapsamında; aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın da bulunduğu 17’si hakem 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Savcılık kaynakları, soruşturmanın yalnızca kulüp yöneticileriyle sınırlı kalmayacağını, bahis bağlantılarının futbolun farklı kademelerine uzanabileceğini belirtiyor.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun da (TFF) soruşturma sürecini akından takip ettiği ve olası disiplin cezalarıyla ilgili hazırlık yaptığı ifade ediliyor. 17 hakem ile Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya, 6222 sayılı kanunda yer alan “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla; gazeteci Umut Eken de Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Daha sonra hakemler hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman ile gazeteci Umut Eken’in de tutuklanma kararı çıktı.