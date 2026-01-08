Fenerbahçe Beko’ya Dubai’de şok
Fenerbahçe Beko, son şampiyonu olduğu EuroLeague'de Dubai deplasmanında beklenmedik bir yenilgi aldı
Fenerbahçe Beko, Dubai’ye ikinci kez kaybetti
Son şampiyon unvanını taşıdığı EuroLeague’de son 4 maçını kazanarak çıkış yakalayan Fenerbahçe, Dubai’ye deplasmanda mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 24-22 geride kapatırken ev sahibi, ilk yarı sonunda farkı 9’a yükseltti: 51-42
Kanarya üçüncü periyodu ise 73-62 geride tamamladı.
Son periyoda 7-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe farkı 4 sayıya indirdi.
Ancak karşılaşmayı kazanan 92-81’lik skorla Sertaç Şanlı’nın da formasını giydiği Dubai oldu.
Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, 14 Ekim’de Dubai’ye kendi evinde de 93-69 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe bu sonuçla EuroLeague’deki 20. maçında 7. yenilgisini aldı.
92-81
DUBAİ BASKET-FENERBAHÇE BEKO
SALON: Coca Cola Arena
HAKEMLER: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ) ve Kristaps Konstantinovs (Letonya)
1. PERİYOT: 24-22
2. PERİYOT: 27-20 (51-42)
3. PERİYOT: 22-20 (73-62)
4. PERİYOT: 19-19
DUBAİ BASKET: Dwayne Bacon 15, Aleksa Avramovic 1, Awudu Abass 2, Klemen Prepelic, Davis Bertans 3, Justin Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Mfiondo Kabengele 14, Mckinley Wright 22, Filip Petrusev 2, Kenan Kamenjas 20
FENERBAHÇE BEKO: Wade Baldwin 21, Nicolo Melli, Talen Horton Tucker 15, Melih Mahmutoğlu 3, Brandon Boston 2, Tarık Biberovic 8, Mikael Jantunen 13, Devon Hall 9, Chris Silva 1, Bonzie Colson 2, Khem Birch 7