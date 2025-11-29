AvrupaFutbolSpor

Manchester City, direkten döndü

İngiltere Premier Lig’de Manchester City kendi evinde ilk 25 dakikada 2-0 üstünlük sağladığı Leeds United'ı zar zor 3-2 yendi

Manchester City bitti zannetti ama…

İngiltere Premier Lig’de haftaya lider Arsenal’ın 7 puan gerisinde giren Manchester City, çok kritik bir galibiyet aldı.

Manchester City kendi sahasında ağırladığı Leeds United karşısında ilk dakikada Philip Foden ve 25’te Josko Gvardiol’un golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarıya da bu skorla girdi.

İkinci yarıda bambaşka bir Leeds United sahadaydı. Konuk ekip 49. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile farkı bire indirirken 68’de Lukas Nmecha ile skoru 2-2’ye getirdi.

90+1’de, açılışı da yapan, Philip Foden skoru 3-2 yaptı.

Ligde aynı saatte oynanan bir diğer mücadelede ise 7. dakikada Amine Adli ve 15’te Tyler Adams’ın golleriyle 2-0 geriye düştüğü Bournemouth’u 30. dakikada penaltıdan Le Fee, 46’da Bertrand Traore ve 69’da Brian Brobbey’in golleriyle 3-2 yendi.

Brentford da Burnley’i Thiago’nun biri penaltıdan iki gol attığı karşılaşmada 3-1 mağlup etti.

 

