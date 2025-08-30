Galatasaray’ın rakipleri moralsiz!

Galatasaray’ın rakipleri Ajax ve Atletico Madrid kazanamadı

Galatasaray‘ın UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde lig aşamasındaki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi’nde Volendam deplasmanında 1-1 berabere kalarak sürpriz puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Henk Veerman’ın golüyle 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 61’de eski Beşiktaşlı Wout Weghorst’un asistinde Ko Itakura’nın golüyle eşitliği yakaladı. Ajax böylece Hollanda Ligi’nde ilk 4 haftada 4 puan kaybetti. Galatasaray, Ajax ile Şampiyonlar Ligi’nde 5 Kasım’da TSİ 23.00’te deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray’ın 21 Ocak’ta TSİ 20.45’te konuk edeceği Atletico Madrid ise Alaves ile deplasmanda 1-1’lik skora razı oldu. Kırmızı-beyazlılar, 7. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçse de 14’te penaltıdan Carlos Vicente skoru dengeledi. Atletico Madrid ilk 3 maçında kazanamazken 7 puan kaybetti.