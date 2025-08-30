AvrupaFutbolTürkiye

Galatasaray’ın rakipleri moralsiz!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax ve Atletico Madrid, liglerinde sahadan beraberlikle ayrıldı

Galatasaray’ın rakipleri Ajax ve Atletico Madrid kazanamadı

Galatasaray‘ın UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde lig aşamasındaki rakiplerinden Ajax, Hollanda Ligi’nde Volendam deplasmanında 1-1 berabere kalarak sürpriz puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Henk Veerman’ın golüyle 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 61’de eski Beşiktaşlı Wout Weghorst’un asistinde Ko Itakura’nın golüyle eşitliği yakaladı. Ajax böylece Hollanda Ligi’nde ilk 4 haftada 4 puan kaybetti. Galatasaray, Ajax ile Şampiyonlar Ligi’nde 5 Kasım’da TSİ 23.00’te deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray’ın 21 Ocak’ta TSİ 20.45’te konuk edeceği Atletico Madrid ise Alaves ile deplasmanda 1-1’lik skora razı oldu. Kırmızı-beyazlılar, 7. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle öne geçse de 14’te penaltıdan Carlos Vicente skoru dengeledi. Atletico Madrid ilk 3 maçında kazanamazken 7 puan kaybetti.

