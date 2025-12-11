Fenerbahçe, İtalya’da golcü arıyor

Bir dakikadan az

Fenerbahçe’den kadro harekâtı

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Ayrılmayı kafasına koyan ve bugün Afrika Kupası’nda Fas Milli Takımı kadrosuna çağrılan Youssef En Nesyri’den yüksek bir bonservis bedeli almayı hedefleyen sarı-lacivertliler, gözünü İtalya’ya dikti.

Fenerbahçe’nin listesindeki ilk isim Pio Esposito olurken Inter, forvetini satmak istemiyor.

Santrfor pozisyonu için Serie A’dan ikinci aday ise Atalanta’dan ocak ayında ayrılması neredeyse kesin olan Gianluca Scamacca.

Sarı-lacivertlilerde bir diğer alternatif ise kulübü Roma’nın alternatifini bulması durumunda Artem Dovbyk.

Bu arada Fenerbahçe’de, yaz transfer döneminde Adana Demirspor’dan transfer olduğu Alanyaspor’da performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki Angolalı orta saha Maestro’nun imza atması da an meselesi.