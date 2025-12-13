FutbolSporTürkiye

Çaykur Rizespor’dan kritik galibiyet

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, Eyüpspor’u yenerek Trendyol Süper Lig’de dört maç aradan sonra 3 puan aldı

Çaykur Rizespor biraz nefes aldı

Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Eyüpspor’u ağırladı.

Maçın 45+2. dakikasında hakem Yiğit Arslan, Augusto’nun ortasında Legowski’nin ceza sahasında topa elle müdahalesini VAR monitöründen izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyı Qazim Laçi gole çevirdi: 1-0

52. dakikada sağdan yapılan ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Samet Akaydın farkı ikiye yükseltti: 2-0

81’de Ali Sowe aldığı pasla hareketlendi ve kaleci Monteiro’dan sıyrılıp golü attı: 3-0

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, 4 maç aradan sonra kazandığı Trendyol Süper Lig’de 16 maçta 18 puana yükseldi.

3 maç sonra yenilgiyle tanışan Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.

3-0
ÇAYKUR RİZESPOR-EYÜPSPOR
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar, Ömer Faruk Turtay (VAR)
GOLLER: Qazim Laçi (Dk. 45+2 pen.), Samet Akaydın (Dk. 52), Ali Sowe (Dk. 81)
SARI KARTLAR: Qazim Laçi, Samet Akaydın, Taylan Antalyalı / Halil Akbunar, Serdar Gürler
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana – Mithat, Samet (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer – Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Papanikolau – Rak Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto – Ali Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)
EYÜPSPOR: Monteiro – Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir, Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş) – Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay – Draguş (Dk. 75 Ampem), Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan), Thiam (Dk. 90+2 Sadia) – Umut Bozok

