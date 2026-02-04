Galatasaray, Nhaga’yı Trabzon’dan kaptı

Galatasaray ile Trabzonspor birbirine düştü

Galatasaray sonunda orta saha problemini çözdü. Cim-Bom, Portekiz ekibi Casa Pia’nın 18 yaşındaki oyuncusu Renato Nhaga ile anlaşma sağladı.

Gineli futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, bu transfer için kulübüne 7 milyon Euro bonservis ödeyecek.Bir sonraki satıştan da Portekiz ekibi yüzde 10 pay alacak.

4.5 senelik anlaşma sağlanan 18 yaşındaki oyuncunun ise yıllık 750 bin Euro alacağı öğrenildi. Genç orta saha oyuncusuyla Trabzonspor da ilgilenirken, sarı-kırmızılılar son anda devreye girerek mutlu sona ulaştı.

Gelecek vadeden futbolcu Galatasaray‘a imza atmak için İstanbul’a geldi.

Renato Nhaga, genç yaşına rağmen oyunda sakin kalması ve sorumluluk almasıyla dikkat çekiyor. Oyun aklının temizliği de bir diğer özelliği. Oyuncunun gelişmesi durumunda yıldız bir 6/8 numaraya dönüşeceği konuşuluyor.

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Bu arada sarı-kırmızılıların, Nhaga’nın ardından 18 yaşındaki Can Armando Güner’i yaklaşık 600 bin Euro’ya transfer ettiği belirtildi.

Türk oyuncu Can Armando Güner, Borussia Mönchengladbach’ın genç takımında son iki sezonda 48 maçta 28 gol, 12 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

Renato Nhaga bu sezon Benfica’ya golünü attı – Video