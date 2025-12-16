GAİN Medya soruşturmasında 3 gözaltı, 7 şirkete TMSF kayyumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını, aralarında medya ve holding şirketlerinin de bulunduğu 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu. Soruşturmada, yüksek tutarlı ve yoğun para transferlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirmesi öne çıktı.

GAİN Medya soruşturmasında kara para iddialarıyla yürütülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

MASAK raporlarında dikkat çeken para hareketleri

Açıklamada, MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin tespit edildiği, bu işlemlerin kaynağının anlaşılamadığı aktarıldı. Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri yaptığı, yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin incelenmesi sonucunda, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ya da ticari faaliyetin tespit edilemediği, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edildi.

GAİN Medya’daki hisse devri ve milyonlarca liralık ödemeler

Yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı bilgisi paylaşıldı. Bu devirden önce ve sonra, 19 Nisan 2024-22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı kaydedildi.

29 Kasım 2024’te yapılan genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 1 milyar liraya çıkarıldığı, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla karşılandığı bildirildi.

“Ticari hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirmesi

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

12 Aralık 2024’te Selahattin Aydın tarafından 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon lira bedelle devraldığı, aynı tarihte nakit sermaye artırımına gidilerek sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi.

Anahat Medya Anonim Şirketi tarafından 28 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya Anonim Şirketi’ne yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi gerçekleştirildiği, bu işlemlerin Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edildiği ifade edildi.

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize yapı şüphesi

Açıklamada, tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.

Eş zamanlı operasyon ve kayyum kararı

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu bildirildi.

Operasyonla eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiği açıklandı.

Murat Ağırel’den çarpıcı iddialar

Gazeteci Murat Ağırel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Ağırel’in paylaşımında, “GAİN ile ilgili soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.

Barbaros Reşat Gülcan ise TRPOS adlı ödeme kuruluşunun yönetim kurulunda yer alıyor. TRPOS, daha önce operasyon yapılan IQ Money dosyasında adı geçen Akın Demir ile gündeme gelmişti. Operasyon kapsamında tutuklanan Akın Demir’in TRPOS’u satın aldığı, operasyon sonrası ise satışın iptal edildiği açıklanmıştı.

Berkin Kaya, Berton Yapı, Berton Medya ve Berton Tarım dâhil olmak üzere 11 şirketin sahibi. Ukash kart ödeme sistemi kurulmuş, bu sistem JETON uygulamasına entegre edilmiş, şirket daha sonra Otopay adını almıştı. Kaya’ya ait şirketlerin bünyesinde Serafina, 888 Private Bodrum, 888 Bayraklı ve 888 İstanbul gibi markalar bulunuyor.

Selahattin Aydın, Anahat Holding’in sahibi. Hakkında İngiltere ve Malta’daki ticari kayıtlara dair bilgiler mevcut.

İddia şu ki Berkin Kaya, Youwin ve Marsbahis adlı yasadışı bahis sitesinin ortağı/sahibi. Kaya, daha öncesinde Ukash kartın da sahibiydi.

Ukash kart elektronik para ödeme sistemi. Sonrasında satıldı.

Ukash kart reklamlarında ve üyelerine gönderilen maillerde yasadışı bahse para yatırılabileceği ve referans verdiği yasadışı bahis siteleri açık açık ifade ediliyor.

Ukash karttan sonra Otopay ödeme sitemi kuruldu.

Berkin Kaya ile kitap yazım sürecinde konuştum. Kendisi Ukash kartın sahibi olduğunu ama sattığını, yasadışı bahis ile bir bağının olmadığını beyan etti.

Şirketlerini araştırdım. Kaya’nın sahibi olduğu 10 şirketi inceledim.

Berton Yapı İnşaat isimli firma 2015 tarihinde kurulmuş. Berton Tarım ise 2017 yılında kurulmuş diğerleri ise 2022 ve 2023 yıllarında kurulmuş firmalar. Ödedikleri vergiler ise komedi gibi. Tüm şirketler ile 2023 yılında sadece iki firmada vergi ödemiş diğerleri matrahsız onda da toplam 19 milyon vergi ödemesi yapılmış.

‘’Berton Medya”. 2022 yılı şubat ayında kurulan Berton Medya hemen “Hatıran Yeter”, “Filme Gel” gibi sinema filmlerini çekmişlerdi.

Mesela Berkin Kaya ve kuzeninin aldığı bir lokantalar zinciri var. İş dünyasının ünlü ismi Metin Şen, 2014 yılında New York’un dünyaca ünlü İtalyan restoranı Serafina’yı Türkiye’ye getirmiş ve kısa sürede büyük başarı elde etmişti.

Kime ne zaman satmış? 2023 Haziran ayında Kaan Kasacı ve Berkin Kaya’ya satmış. Peki ne kadar ödemişler? 3.2 milyon dolar!

Serafina’nın Türkiye’deki tüm haklarını Metin Şen’den satın almış.

Peki Berton grubun başka bu tarz yatırımları var mı? 888 Private Bodrum, 888 Bayraklı, 888 İstanbul ve daha birçok marka var grup bünyesinde. Efes Premium diye bir marka var sayfalarında.

GAİN’i satın alan Anahat Medya AŞ 12 Aralık 2024 tarihinde Selahattin Aydın tarafından kurulmuş. 21 Şubat 2025 tarihinde de GAİN Medya’yı satın almış. Ticaret Sicil Gazetesi’nde gözüken bu.

Anahat Holding ve Selahattin Aydın kimdir diye araştırdığımızda ise karşımıza çok fazla isim çıkıyor.

İngiltere’de kurulmuş olan Anahat Holding adlı firma var. Anahat Holding’in İngiltere’deki şirketinin öncesi ASKAY International adlı firma. Anahat Holding’in CEO’su Aziz Saka. Firmalar arasındaki bağa baktığımızda ise Paradise Belgelerine yansıyan Ahmet Salih Kayahan ve Tekstilkent’teki bir adres çıkıyor.

Bunları sormak için Selahattin Aydın’a ulaştım. Aydın, GAİN alımını doğruladı. Berkin Kaya ile İngiltere’de yine Kaya’nın sahibi olduğu restoranda tanıştığını söyledi.

Aydın, Aziz Saka ismiyle daha önce birlikte çalıştıklarını ancak kendisini dolandırdığını ve bu konuda yargının kararlarının olduğunu aktardı.

Yasadışı bahis ile bir bağının olmadığını belirtti. Berkin Kaya’nın yasadışı bahis ile ilgili bağının olup olmadığını bilmediğini anlattı. ‘’Kirli Çark ‘’ kitabımda anlatmıştım tüm süreci” dedi.