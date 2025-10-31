Arda Turan’a ağır eleştiriler

Ukraynalı gazeteciden Arda Turan analizi

Geçen sezon sonunda Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan ayrılarak Ukrayna Ligi temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü olan Arda Turan’a son dönemde eleştiriler arttı. Takımın UEFA Avrupa Ligi’nden elenmesi, ardından UEFA Konferans Ligi’nde Legia Varşova’ya kaybetmesi ve son olarak da Ukrayna Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Dinamo Kiev’e kaybetmesi, genç teknik adam konusunda soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Ukraynalı gazeteci Oleksandr Sazhko: “Shakhtar’ın Legia’ya yenilgisinden sonra kendimi şu düşünce içinde buldum. Arda Turan, son 5 ayda ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu olarak gösterebileceği hiçbir şey bırakmadı.

Evet, Türk teknik adam Beşiktaş’ı görkemli bir şekilde saf dışı bıraktı – o anda her şey, Shakhtar’ın beklenmedik biçimde çok ilginç bir teknik direktör bulduğu izlenimini veriyordu. Ancak kısa sürede ortaya çıktı ki, o Beşiktaş o kadar dağınık bir durumdaydı ki, Lozan’a elenerek Avrupa kupalarının hiçbir ana aşamasına bile kalamadı.

Shakhtar, son iki üç ayda yer aldığı hiçbir turnuvada neredeyse hiçbir şey göstermedi. Ligde zaten 9 puan kaybedildi ve yıllardır ilk kez ağır bir yenilgi alındı; Avrupa Ligi elemelerinde Panathinaikos’a elenildi, teknik direktörü ayrılmak isteyen dağınık bir Legia’ya Konferans Ligi’nde kaybedildi, Ukrayna Kupası’nda Dinamo Kiev tarafından elenildi.

Shakhtar artık Ukrayna futbolunun lideri gibi görünmüyor. Taklit edilmek istenen, Avrupa’da bile desteklenmek istenen bir takım değil.

Evet, Shakhtar hâlâ Pazar günü lig maçını kazanabilir, ardından ligi de kazanabilir. Ancak bu bir başarı olmaz. Zaten problem de burada yatıyor — bu kadar büyük bir finansal üstünlüğe sahip bir kulüp olarak Shakhtar, Ukrayna Ligi’ni baskın bir biçimde kazanmak zorunda. Başka herhangi bir sonuç, başarısızlıktır.

Ve şu ana kadar Arda Turan, Shakhtar’ın baskın bir güç olabileceğini göstermiyor. Sadece sahip olduğu çok daha büyük kaynaklar sayesinde sezonu ucundan kurtarabilir – ama bu ne bir teknik direktörün ne de yönetimin kaliteli bir işi demektir.”