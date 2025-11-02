Manchester City’de Haaland şov

Manchester City’de Haaland’dan duble

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, Bournemouth’u 3-1 yenerek bu sezon 10. maçında 6. galibiyetini aldı. Teknik direktör Pep Guardiola’nın öğrencileri 17. dakikada Erling Haaland’ın golüyle skoru 1-0 yaptı. 25’te Tyler Adams skora dengeyi getirirken 33’te ikinci kez fileleri sarsan Erling Haaland, bu sezon 13 resmi maçta 17 gole ulaştı. 60’da Nico O’Reilly skoru 3-1’e taşıdı. Bu sonuçla 19 puana yükselen Manchester City, lider Arsenal’ı 6 puan geriden izledi. Bournemouth ise 18 puanda kaldı. Bugün oynanan diğer karşılaşmada West Ham United, Newcastle United’ı 3-1 mağlup etti. Manchester City, 28 Ocak 2026’da Şampiyonlar Ligi‘nde son hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray’ı ağırlayacak.