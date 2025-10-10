Rezan Epözdemir’den tehdit gibi mesaj!

Rezan Epözdemir hangi ünlüleri kast etti?

14 Ağustos’ta “rüşvet” ve “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ile “siyasal ve askeri casusluk” suçlamalarıyla gözaltına alınan ardından tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, ziyaretçilerine ilginç açıklamalarda bulundu. Epözdemir‘in, “Adliyede onlarca iş yaptığım hakim ve savcı var. İşini çözdüğüm ünlüler, futbolcular, bankacılar ve zengin kişiler bulunuyor. Yarın telefonumun şifresi çözülüp bunlar ortaya çıktığında Türkiye’de 20 sene konuşulacak; ömrü boyunca hapiste kalacak insanlar olacak. Ben rahattayım, iki ay daha süreleri var. Ya beni çıkaracaklar ya da hepsi benimle beraber burada yatacaklar” dediği iddia ediliyor. Rezan Epözdemir kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen Denizbank-Seçil Erzan dolandırıcılık davasında da bazı müştekilerin (mağdurların) avukatlığını da üstlenmişti.