Kayserispor şeytanın bacağını kırdı

Kayserispor maçında yedekler coştu
Trendyol Süper Lig’de Kayserispor, Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek 11. haftada ilk galibiyetini aldı. 11. dakikada Joao Mendes’in nefis uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Furkan Soyalp topu ağlara gönderdi. 19’da Claudio Winck, Szalai’nin uzun havadan pasında dar açıdan nefis bir şutla skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın 32. dakikasında Joao Pedro’nun kullandığı korner atışında Stefano Denswil, uzak köşeden kafayla durumu 2-1’e getirdi. 67’de Cem Üstündağ’ın savunmanın karşıladığı ortasında Kubilay Kanatsızkuş köşeden fileleri buldu: 2-2. Kayserispor’da 81’de Ramazan’ın ortasında Tuci’nin kafasında skor 3-2 oldu.
3-2
KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA
STAT: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut, Onur Özütoprak (VAR)
GOLLER: Furkan Soyalp (Dk. 11), Stefano Denswil (Dk. 32), Tuci (Dk. 81) / Claudio Winck (Dk. 19), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 67)
SARI KARTLAR: Hosseini, Furkan, Mehmet Eray, Radomir Dalovic (T.D) / Baldursson
KIRMIZI KART: Radomir Dalovic (T.D) (Dk. 90+5)
KAYSERİSPOR: Onurcan – Ramazan (Dk. 85 Abdulsamet), Hosseini, Denswil, Carole – Dorukhan (Dk. 62 Ait Bennasser) – Opoku (Dk. 63 Burak Kapacak), Mendes, Furkan (Dk. 77 Mehmet Eray), Mane (Dk. 77 Tuci) – Onugkha
KASIMPAŞA: Gianniotis – Winck, Opoku, Szalai, Owusu – Cem Üstündağ (Dk. 87 Ben Ouanes), Baldursson (Dk. 87 Ali Yavuz) – Fall (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Cafu, Yusuf Barasi (Dk. 62 Espinoza) – Habib Hueye