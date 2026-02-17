Kabe örtüsü parçaları Epstein’e mi gönderildi?

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerinde yer alan bazı yazışmalar, İslam dünyasında geniş yankı uyandırdı. Belgelerde, Kisve olarak bilinen ve Kabe’nin örtüsüne ait olduğu öne sürülen üç parça kumaşın 2017 yılında Epstein’a gönderildiğini gösteren e-posta trafiği bulunduğu belirtildi. Söz konusu iddialar sosyal medyada da yoğun tepkilere neden oldu.

Yazışmalar ve sevkiyat iddiası

Belgelerde yer alan e-postaların, Epstein’ın personeli ile Aziza al-Ahmadi adına açılmış bir hesap arasında yapıldığı ifade edildi. Yazışmalarda, biri yeşil renkte iç kısımdan olduğu belirtilen, biri siyah dış kaplamaya ait olduğu aktarılan ve biri de işlemeli yazı içeren üç ayrı kumaş parçasından söz edildiği kaydedildi.

Kayıtlara göre, söz konusu gönderinin 4 Mart 2017’de Epstein’ın Palm Beach’teki adresine ulaştığı, daha sonra ABD Virgin Adaları’na sevk edildiği bilgisi yer aldı. Gümrük belgelerinde gönderinin “tablolar, çizimler ve pasteller” olarak beyan edildiği de dosyada yer alan ayrıntılar arasında bulundu.

Fotoğraflar ve tartışmalar

Dosyada yer alan 2014 tarihli bir fotoğrafta Epstein’ın, işlemeli bir kumaşa benzeyen bir parçayı incelediği görülüyor. Ancak bu görüntüdeki kumaşın gerçekten Kisve’ye ait olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmadığı, fotoğrafın yazışmalardaki sevkiyatla doğrudan bağlantısının da netleşmediği ifade edildi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, kutsal kabul edilen bir örtüyle ilgili bu iddialara tepki göstererek konunun araştırılması çağrısında bulundu.

Kabe örtüsünün önemi

Siyah ipekten üretilen ve altın ile gümüş ipliklerle Kur’an ayetleri işlenen Kisve, Mekke’deki Kabe’nin dış yüzeyini kaplayan örtü olarak biliniyor. Her yıl Hicri yılbaşı döneminde törenle değiştirilen örtü, Müslümanlar için büyük manevi değer taşıyor.

Uzmanlar, eski Kisve parçalarının zaman zaman farklı kişilere hediye edildiğini, ancak dağıtımın belirli kurallar çerçevesinde yapıldığını ifade ediyor. Belgelerde söz edilen parçaların gerçek olup olmadığı ise kesinlik kazanmış değil.

Epstein bağlantıları ve diğer iddialar

Belgelerde ayrıca Epstein ile bazı kişiler arasında farklı konularda yazışmalar bulunduğu, çeşitli hediyeler ve organizasyonlardan söz edildiği de yer aldı. Dosyalarda geçen isimlerin bulunmasının tek başına suç işlendiğinin kanıtı olmadığı da vurgulandı.

Epstein belgelerinde yer alan bu iddialara ilişkin Suudi yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadığı, bazı çevrelerin konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunduğu aktarıldı.

