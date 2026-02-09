Polis memuru Melih Okan Keskin’e kıydılar

Melih Okan Keskin 3 gün yaşam mücadelesi verdi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde rutin araç muayenesi sırasında çıkan tartışmada darp edilen 44 yaşındaki polis memuru Melih Okan Keskin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

2 Şubat’ta Ankara‘nın Yenimahalle ilçesinde Melih Okan Keskin, aracını TÜVTÜRK istasyonuna muayeneye götürdü. Görevliler, stop lambasının yanmadığını belirleyerek aracın muayeneden geçemeyeceğini söyledi. Karara tepki gösteren polis memuru ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede hakaret ve tehdit içeren kavgaya dönüştü; iddiaya göre çalışanlar Keskin’i darp etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralı polis memurunu hastaneye kaldırdı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru üç gün sonra vefat etti.

Olayın ardından Y.K. ve Saruhan Atasoy, “Kasten yaralama”, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Saruhan Atasoy tutuklandı.

TÜVTÜRK açıklama yayınladı:

“Edinilen bilgilere göre, söz konusu tarihte araç sahibi Polis Memuru Melih Okan Keskin ile istasyonumuzda görevli Saruhan Atasoy arasında muayene işleminin ardından otopark alanında yaşanan tartışma sırasında görevli çalışanın kabul edilemez şekilde fiziki müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Şirketimiz, hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermemekte olup, olayın tespit edilmesini takiben ilgili çalışanın iş akdi derhal sonlandırılmıştır.”

Türk polisini öldürdüler! – Video