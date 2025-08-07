FutbolTürkiye

Galatasaray’a şok! Üç yıldız yok

Galatasaray'da yarın Süper Lig'in açılış maçında karşılaşacağı Gaziantep FK'ya karşı Osimhen, Morata ve Icardi kadroda yok

NationalTurk NL07/08/2025
2 Bir dakikadan az
victorosimhen scaled
WTS ile Ayın Fırsatları
İçerik gizle
1 Galatasaray forvetsiz sahada
1.1 Alvaro Morata krizi büyüyor

Galatasaray forvetsiz sahada

Süper Lig’de 2025-26 sezonu yarın son şampiyon Galatasaray‘ın saat 21.30’da Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un açıkladığı maç kadrosu şok etkisi yarattı. Buruk, kadroya hücum oyuncuları Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mauro Icardi’yi almadı. Bu karar taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

galatasaray

Alvaro Morata krizi büyüyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadroya almadığı İspanyol golcü Alvaro Morata, İtalya’nın Como takımına gitmek istiyor. Buna karşın yönetim Serie A temsilcisinin şu ana kadar yaptığı teklifleri yeterli bulmadı. Diğer iki isim Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin ise hazır olmadığı iddia ediliyor. Okan Buruk bu üçlü dışında Derrick Köhn, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’u da Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı.

Bağlantılar
NationalTurk NL07/08/2025
2 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu