Galatasaray’a şok! Üç yıldız yok

Galatasaray forvetsiz sahada

Süper Lig’de 2025-26 sezonu yarın son şampiyon Galatasaray‘ın saat 21.30’da Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un açıkladığı maç kadrosu şok etkisi yarattı. Buruk, kadroya hücum oyuncuları Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mauro Icardi’yi almadı. Bu karar taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Alvaro Morata krizi büyüyor

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadroya almadığı İspanyol golcü Alvaro Morata, İtalya’nın Como takımına gitmek istiyor. Buna karşın yönetim Serie A temsilcisinin şu ana kadar yaptığı teklifleri yeterli bulmadı. Diğer iki isim Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin ise hazır olmadığı iddia ediliyor. Okan Buruk bu üçlü dışında Derrick Köhn, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson’u da Gaziantep FK maçının kadrosuna almadı.