Epstein belgelerinde Tony Blair iddiası

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein ile eski İsrail Başbakanı Ehud Barak arasında geçtiği belirtilen bir ses kaydı, dünya gündemine yeni bir tartışma başlığı ekledi. ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açıkladığı belgelerde yer alan kayıtta, ikilinin, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’e danışmanlık faaliyetleri karşılığında ödendiği öne sürülen yüksek meblağları değerlendirdiği duyuluyor.

“Tony’ye verilen çok büyük rakamlar duyuyorum”

Belgelerde yer alan ses kaydının ne zaman alındığına dair resmi bir tarih paylaşılmazken, bazı basın organları görüşmenin 2013’ün başlarında yapılmış olabileceğini aktardı. Kayıtta, Epstein’ın Blair’in danışmanlık faaliyetlerinden ciddi gelirler elde ettiğini söylediği, ancak bu paraların tamamının Blair’e gitmediğini ima ettiği duyuluyor. Epstein, “Tony’ye verilen çok büyük rakamlar duyuyorum. Burada 5 milyon, orada 10 milyon” ifadelerini kullanırken, Blair’in yıllık kazancının 30 milyon dolar seviyesinde olmadığını öne sürüyor.

Barak: Gelirin bir kısmı başkalarına gidiyor

Ses kaydında Ehud Barak’ın, “iş modeli” vurgusu yaparak hükümetlerle yapılan danışmanlık anlaşmalarının nasıl gelir sağladığını sorduğu duyuluyor. Barak, Blair’in Kazakistan hükümetine verdiği danışmanlık hizmeti karşılığında yılda yaklaşık 11 milyon dolar kazandığı yönünde duyumlar aldığını söylerken, bu gelirin bir bölümünün başka kişi ya da taraflara aktarıldığını iddia ediyor. Ancak kayıtta bu kişi ya da taraflara ilişkin somut bir bilgi yer almıyor.

Tony Blair cephesi iddiaları reddetti

Tony Blair’in, başbakanlık görevini yürüttüğü 1997-2007 döneminin ardından “Tony Blair Associates” aracılığıyla hükümetler dahil çeşitli kurumlara danışmanlık hizmeti verdiği, bu yapıyı 2016’da kapatarak “Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü”nü kurduğu biliniyor. Enstitü tarafından bazı basın kuruluşlarına yapılan açıklamalarda, ses kaydında dile getirilen rakamların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Epstein-Tony Blair teması yeniden gündemde

Tony Blair, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein ile yalnızca 2002 yılında Başbakanlık Ofisi’nde tek bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sonrasında herhangi bir temaslarının olmadığını belirtmişti. Ancak yeni belgelerde yer alan ses kayıtları ve sızdırıldığı belirtilen e-postalar, Epstein’ın Blair ile ilişkisine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

