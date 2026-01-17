Romulo, Bayern Münih’i de boş geçmedi

Romulo’dan ligde 6. gol
Sezon başında Göztepe’den yaklaşık 25 milyon Euro’ya Leipzig’e transfer olan Romulo, Alman Ligi’nde adından söz ettirmeye devam ediyor.
23 yaşındaki forvet oyuncusu takımı Leipzig’in kendi evinde Bayern Münih’e 5-1 kaybettiği mücadelede açılış golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 20. dakikasında David Raum’un soldan yerden ortasını kale ağzında filelere gönderen Brezilyalı futbolcu, bu sezon Leipzig formasıyla ligde 6. golünü kaydetti.
Lider Bayern Münih, 50’de Serge Gnabry ile skora dengeyi getirdi.
67’de skoru 2-1 yapan 32 yaşındaki İngiliz forvet Harry Kane bu sezon Alman Ligi’nde 18 karşılaşmada 21 gole ulaştı.
82’de Jonathan Tah’ın golüyle durum 3-1 oldu.
84’te Aleksandar Pavlovic skoru 4-1’e taşırken mücadeleyi 3 asistle tamamlayan Michael Olise, takımının beşinci golünü attı: 1-5
Bayern Münih 18 maçta 50 puana ulaşırken Leipzig 17 maçta 32 puanda kaldı.
Öte yandan İngiltere Premier Ligi’nde lider Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında 0-0 berabere kalmasına karşın 50 puanla zirvede kalmayı sürdürdü.