Galatasaray, Bayern Münih’e çöktü!

Galatasaray, Bayern Münih ile yapılanıyor

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere fırtına gibi girdi. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek Leroy Sane ile anlaşarak İstanbul’a getirdi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Sane, Galatasaray‘dan imza parası artı maaş olarak sezon başına 15 milyon Euro alacak. Dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, Bayern Münih’ten dört ismi daha koparmaya yakın.

Sacha Boey, Bayern Münih’ten geri dönecek

Galatasaray, 30 milyon Euro’ya sattığı Sacha Boey’i kiralık olarak almak için Bayern Münih ile temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, Alman devinde forma giyen Kim Min Jae’yi de almaya kararlı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı için düğmeye basan Galatasaray, Bayern Münih’ten orta saha Leon Goretzka ve hücum kanat Kingsley Coman’ı da kadroda görmek istiyor.