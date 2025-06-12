FutbolSporTürkiye

Galatasaray, Bayern Münih’e çöktü!

Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane'nin ardından Sacha Boey, Leon Goretzka, Kim Min Jae ve Kingsley Coman'ı da kadrosuna katmanın peşinde

NationalTurk NL12/06/2025
11 Bir dakikadan az
Galatasaray, Bayern Münih'ten Leroy Sane'nin ardından Sacha Boey, Leon Goretzka, Kim Min Jae ve Kingsley Coman'ı da kadrosuna katmanın peşinde
WTS ile Ayın Fırsatları

 

İçerik gizle
1 Galatasaray, Bayern Münih ile yapılanıyor
1.1 Sacha Boey, Bayern Münih’ten geri dönecek

Galatasaray, Bayern Münih ile yapılanıyor

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere fırtına gibi girdi. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek Leroy Sane ile anlaşarak İstanbul’a getirdi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Sane, Galatasaray‘dan imza parası artı maaş olarak sezon başına 15 milyon Euro alacak. Dünya çapında bir yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, Bayern Münih’ten dört ismi daha koparmaya yakın.

Sacha Boey, Bayern Münih’ten geri dönecek

Galatasaray, 30 milyon Euro’ya sattığı Sacha Boey’i kiralık olarak almak için Bayern Münih ile temasa geçti. Sarı-kırmızılılar, Alman devinde forma giyen Kim Min Jae’yi de almaya kararlı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı için düğmeye basan Galatasaray, Bayern Münih’ten orta saha Leon Goretzka ve hücum kanat Kingsley Coman’ı da kadroda görmek istiyor.

sane1

Galatasaray’dan dev transfer: Leroy Sane

Bağlantılar
NationalTurk NL12/06/2025
11 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu