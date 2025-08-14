FutbolSporTürkiye

Galatasaray, Cuesta’yı sattı

1 Galatasaray’a bir sonraki transferden yüzde 40
1.1 Galatasaray’da gidenler arttı

Galatasaray’a bir sonraki transferden yüzde 40

Galatasaray, 8 Şubat 2025’te Belçika’nın Genk takımından transfer ettiği stoper oyuncusu Carlos Cuesta ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, bonservisine 8 milyon Euro ödediği Kolombiyalı savunma oyuncusunu Brezilya’nın Vasco da Gama takımına sattı. Galatasaray bu transferden 6 milyon Euro+2 milyon Euro (Belli bir maç sayısı) ve sonraki satıştan yüzde 40 pay alacak.

Galatasaray’da gidenler arttı

Galatasaray kadroda düşünmediği isimlerden Alvaro Morata’yı Como’ya, Przemyslaw Frankowski’yi ise Rennes’e göndermişti. Sözleşmesi sona eren kaleci Fernando Muslera, Arjantin’in Estudiantes, Kerem Demirbay ise Eyüpspor’a gitti. Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu Çaykur Rizespor’a kiralarken Dries Mertens ise futbolu bırakmıştı.

