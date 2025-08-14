Mücahit Birinci için soruşturma

Mücahit Birinci hakkında jet soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır . Kamuoyuna duyurulur.” denildi

“İmzala ve 2 milyon dolar ver”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin, İBB soruşturmalarında tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye 31 Temmuz 2025 günü 1,5 sayfalık ifade götürüp “Bunu imzalayacaksın, üstüne 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin” dediğini öne sürdü.

Özel, Kapki’nin de bu nedenle Birinci’yi Tekirdağ Başsavcılığı’na şikayet ettiğini açıkladı.