Galatasaray’dan çifte ayrılık!

Galatasaray’da iki yabancı gidiyor

Ara transfere sayılı günler alırken Galatasaray’dan ayrılık iddiaları gelmeye başladı.

Sarı-kırmızılıların, 26 Temmuz 2023’te bonservisini Paris Saint Germain’den 10 milyon Euro’ya aldığı Mauro Icardi, ayrılık isteğini kulübe iletti.

Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek 32 yaşındaki santrfor, ailevi ve kişisel nedenlerle İtalya’ya dönmek istediğini belirtti.

İtalyan basını ise Icardi’ye Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan’den teklifler geldiğini yazdı.

Bu arada Galatasaray’dan ayrılacağı iddia edilen bir diğer isim ise Wilfried Singo.

28 Ağustos 2025’te Monaco’dan 30 milyon Euro’ya gelen 25 yaşındaki savunmacıdan Galatasaray yönetimi de memnun değil.

Son olarak Fildişi Sahili Milli Takımı’nın Afrika Kupası kadrosuna çağrılmayan futbolcu iyi teklif gelmesi halinde satılacak.