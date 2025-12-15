Burak Yılmaz istifa etti

Burak Yılmaz’dan maç başına 1.81 puan

Trendyol Süper Lig’de kendi sahasında Göztepe’ye 1-0 yenilen Gaziantep FK’da teknik direktör Burak Yılmaz, maç sonunda zehir zemberek konuşmuştu.

Yılmaz, gelen eleştirilere isyan etmiş ve iki maç sonra bırakacağını açıklamıştı.

Ancak Burak Yılmaz bugün yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda elde edilen başarının sürdürülebilir olmayacağını defalarca net bir şekilde tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda, gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım.”

Burak Yılmaz, puansız devraldığı Gaziantep FK’da 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1.81 puan ortalaması yakalamıştı.

Bu arada Gaziantep FK’nın Burak Yılmaz’ın yerine kısa bir süre önce Çaykur Rizespor’dan ayrılan İlhan Palut ile anlaştığı öne sürüldü.