Kylian Mbappe’ye rekor tazminat

Fransız mahkemesi, Kylian Mbappe’ye eski kulübü Paris Saint Germain’in 61 milyon Euro ödemesine hükmetti

Kylian Mbappe’ye bonservis gibi tazminat!

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain’e karşı yaklaşık 240 milyon Euro (279 milyon dolar) tutarında bir dava açmıştı.

Mbappe’nin avukatları, Fransız futbolcunun PSG’deki son döneminde gördüğü muamele nedeniyle bu önemli meblağı hak ettiğini savunmuşlardı.

Mbappe ile PSG arasındaki ilişki, futbolcunun 2023 yılında sözleşmesini uzatmayacağını bildirmesinin ardından bozulmuştu.

Bununla birlikte, PSG de Mbappe’ye karşı 180 milyon Euro tutarında bir karşı dava açmıştı.

Mahkeme bugün sonuçlanırken kararda Paris Saint Germain’in eski futbolcusu Kylian Mbappe’ye, maaşlar ve primlerin verilmemesi nedeniyle 61 milyon Euro tazminat ödemesine hükmedildi.

26 yaşındaki futbolcu, 2017’de 180 milyon Euro’ya Monaco’dan transfer olduğu Paris Saint Germain ile sözleşmesini uzatmayı reddetmiş, 3 Haziran 2024’te bedelsiz olarak Real Madrid’e gitmişti.

