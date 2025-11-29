Kayserispor’dan altın galibiyet

Kayserispor altlardan kurtulma peşinde

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta maçında Kayserispor, Çaykur Rizespor deplasmanında çok kritik 3 puan aldı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 31. dakikada iki değişiklik yaparak dikkat çekti.

dakikada Laszlo Benes ceza sahası dışından sol ayağıyla nefis bir şutla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Kayserispor puanını 12’ye yükseltirken son 7 maçında 1 galibiyet alan Çaykur Rizespor 14 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maç sonunda şu sözlerle istifasını açıkladı: “Artık geldiğimiz an itibarıyla hayatım boyunca bir görevde geri adım atmak hiç tarzım değil ama bu takıma yeni bir ses lazım. Bu takıma yeni dokunuşlar lazım. Belki başka başka oyuncuların sırtını daha sevgiyle okşamak lazım. Burada geçirdiğim her gün için vicdanım rahat ama bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bütün sorumluluk benim üzerimde. Kulübümüzün yöneticilerine ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbini kırdığım insanlar haklarını helal etsinler. Kulüpten müsaade almadan bu açıklamayı yapıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.”

0-1

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal, Onur Özütoprak (VAR)

GOLLER: Laszlo Benes (Dk. 57)

SARI KARTLAR: Sagnan, Halil Dervişoğlu / Furkan, Joao Mendes, Ramazan

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana – Taha, Mocsi, Sagnan, Hojer (Dk. 70 Mithat Pala) – Taylan (Dk. 31 Buljubasic), Papanikolaou (Dk. 70 Halil Dervişoğlu) – Rak Sakyi, Jurecka (Dk. 58 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 31 Zeqiri) – Ali Sowe

KAYSERİSPOR: Bilal – Ramazan, Ait Bennasser, Denswil, Carole – Furkan (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Benes – Mane (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Mendes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Cardoso – Onugkha