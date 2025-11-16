Portekiz dokuz doğurttu

Portekiz’de Joao Neves ve Bruno Fernandes’ten hat-trick

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun son hafta maçında Portekiz, sahasında Ermenistan ile karşılaştı.

Estadio do Dragao’da oynanan karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada ev sahibi ekip adına Veiga açtı.

Ermenistan bu gole 18. dakikada Spertsyan ile karşılık verdi.

Roberto Martinez’in öğrencileri, 28. dakikada Ramos’un golüyle yeniden öne geçti. Joao Neves’in 30 ve 41. dakikalarda kaydettiği gollerle fark açıldı.

45+3’te Bruno Fernandes’in attığı golle soyunma odasına 5-1 Portekiz üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Portekiz, 51. dakikada Bruno Fernandes ile bir gol daha buldu.

72’de bir kez daha sahneye çıkan Bruno Fernandes, hat-trick yaparken takımının yedinci golünü attı.

Joao Neves de 81. dakikada attığı golle hat-trick yaptı ve farkı yediye çıkardı.

Portekiz, 90+2’de Conceiçao ile bir gol daha buldu ve sahadan 9-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Portekiz, grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Portekiz’in Dünya Kupası biletini aldığı maçta Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle forma giymedi.

40 yaşındaki yıldız, 13 Kasım Perşembe günü İrlanda’ya karşı oynanan maçta kırmızı kart görerek ceza almıştı.

Ronaldo, 5 golle takımının elemelerdeki en golcü ismi konumunda bulunuyordu.

Milli takım formasıyla toplam 143 golü bulunan efsane isim, 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrılması halinde üst üste 6. kez ülkesini temsil edecek.

Portekiz, üst üste 7. kez Dünya Kupası bileti almayı başardı.

2002 ve 2014’te grup aşamasını geçemeyen Portekiz, 2010 ve 2018’de son 16 turunda elenmiş, 2022’de ise çeyrek finale kadar yükselmişti.