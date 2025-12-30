FIFA’dan ofsayt devrimi!

FIFA’ya Arsene Wenger önermişti

Dünya futbolunun patronu FIFA, ofsaytta çok büyük tartışmalara ve belirsizliğe yol açan bir kuralı revize etmek için harekete geçti.

Mevcut ofsayt kuralı, çoğu kez VAR hakemleri tarafından uzun süren incelemelerin ardından, savunma oyuncusu ile hücum oyuncusunun vücutlarına göre karar veriliyor.

Ancak FIFA, Arsenal’ın eski teknik direktörü olan, danışmanı Arsene Wenger’in önerisini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Yeni tartışılan kural uygulamaya girerse bir oyuncu yalnızca son savunmacıyı tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak

Son toplantısında Dünya Kupası bütçesini yüzde 50 artırarak 727 milyon dolara yükselten FIFA’nın yakın zamanda konuyu ele alması bekleniyor.

FIFA, uygulamaya koyması durumunda, yeni ofsayt kuralı gelecek sezondan itibaren tüm dünya liglerinde uygulanacak.