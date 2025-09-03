Cumhuriyet Savcısı öldürüldü!

Cumhuriyet Savcısı’nı öldüren şahıs yakalandı!

İstanbul’da Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda önceden husumetli olduğu Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen Savcı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başsavcılıktan açıklama:

“03.09.2025 günü saat: 21.15 sıralarında Çekmeköy ilçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır. 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan olay yerinde vefat etmiştir. Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır.”