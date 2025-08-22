Göztepe eze eze gidiyor

Göztepe gol yemeden!

Fatih Karagümrük bu sezon yükseldiği Süper Lig‘in üçüncü haftasında Göztepe‘yi ağırladı. 40. dakikada Janderson’un nefis bir pasla savunmanın arkasına sarkıttığı yeni transfer Olaitan yerden vuruşla kaleci Grbic’i avladı: 0-1. Karşılaşmanın 65. dakikasında Cherni’nin ortasında Janderson uçan kafayla farkı ikiye yükseltti: 0-2. Göztepe bu sonuçla gol yemeden 3 maçta 7 puana ulaşırken ilk hafta Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük, ikinci karşılaşmasından da puansız ayrıldı.

0-2

FATİH KARAGÜMRÜK-GÖZTEPE

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz, Sarper Barış Saka (VAR)

GOLLER: Olaitan (Dk. 40), Janderson (Dk. 65)

SARI KARTLAR: Fatih, Balkovec / Dennis, İbrahim Sabra

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic – Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş) – Alper Demirol (Dk. 62 Serginho) – Ahmet Sivri (Dk. 75 Tarık Buğra), Johnson, Barış Jakob, Gray – Tiago Çukur

GÖZTEPE: Lis – Furkan, Heliton, Bokele – Arda, Rhaldney (Dk. 87 Ahmed Ildız), Dennis (Dk. 76 Efkan), Amin Cherni – Olaitan (Dk. 65 Miroshi) – Emersonn (Dk. 87 Taha Altıkardeş), Janderson (Dk. 76 İbrahim Sabra)