Victor Osimhen krizi bitti mi?

Victor Osimhen, Konyaspor maçında forma giymemesinin ardından Galatasaray'ın son antrenmanında yer aldı

NationalTurk NL24/02/2026
Victor Osimhen geri döndü

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında Juventus’u 5-2 yendiği karşılaşma sonrası Victor Osimhen krizi yaşanmıştı.

Maç sonunda takım arkadaşlarıyla tartışan Nijeryalı forvet oyuncusu, ardından sakatlığını bahane ederek, teknik direktör Okan Buruk’un ricasına karşın, Konyaspor deplasmanına gitmemişti.

Hafta sonunu yurtdışında geçiren 27 yaşındaki santrforun 3 aydır maaşını alamadığı için oynamak istemediği bildirilmişti.

Osimhen, Galatasaray’ın Juventus ile oynayacağı rövanş öncesi bugünkü antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Osimhen’in bu akşam Okan Buruk‘un saat 21:00’de düzenleyeceği basın toplantısına katılacağı da belirtildi.

Bu arada Nijeryalı milli futbolcunun gelecek sezon için Barcelona ile anlaştığı ve bu konuyu Galatasaray yönetimine ilettiği de öne sürülüyor.

Osimhen antrenmanda boy gösterdi – Video

NationalTurk NL24/02/2026
